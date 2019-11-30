Какие проблемы волнуют сельчан - выслушал аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Глава жамбылского региона и председатель областного филиала партии «Nur Otan» Аскар Мырзахметов в ходе рабочей поездки провел прием жителей Жуалынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Прием граждан проходил в здании районного филиала партии «Nur Otan», жуалынцы говорили о различных проблемах.

Так, житель села Кайрат Карибай Курмашев поднял вопрос газификации 19 населенных пунктов района. Присутствовавший на приеме граждан руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нурлан Алдамжаров пояснил, что средства на эти цели в бюджете предусмотрены, подготовлены проекты, населенные пункты будут подключаться к газу поэтапно.

Глава региона отметил важность подключения к газу жителей тех сел, где уже есть газопровод, и поручил координировать работу в данном направлении.

Житель села Коныртобе Сабыр Туймебаев задал вопрос о строительстве шести учебных кабинетов и спортивного зала при средней школе имени Д. Пахомова. Руководитель облуправления строительства Жайыкбай Шалдаров ответил, что уже подготовлена проектно-сметная документация на 198 миллионов тенге, строительные работы начнутся в 2020 году.

В рамках программы «Ауыл — ел бесігі» будет решен вопрос о строительстве дома культуры, заданный Мухиддином Нурпеисовым из села Нурлыкент. При этом глава региона предложил эффективно использовать строящиеся в селах Дома культуры, поручив рассмотреть возможность возводить здания в качестве универсальных объектов, чтобы можно было приспособить Дом культуры под спортивный зал, для того чтобы объект непрерывно обслуживал сельчан.

Ряд вопросов жуалынцев касался использования земель, пастбищ, а также сферы здравоохранения. Житель села Шакпак-ата Смаул Кобесов сообщил, что в сельской амбулатории тесно, сельчане недовольны качеством обслуживания районной больницы, ощущается дефицит специалистов. Житель села Терис Оралбек Махашов пожаловался на состояние дел в сфере ветеринарии.

Глава региона подчеркнул, что для проверки изложенных фактов будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут и сами заявители. Аскар Мырзахметов поручил ответственным лицам поработать с каждым заявлением граждан, изучить недочеты и вынести решения в рамках закона.

«Каждое обращение граждан должно быть услышано. Местные исполнительные органы должны уделять особое внимание просьбам, жалобам и предложениям граждан, осуществлять систематическую работу и принимать своевременные решения. Это веление времени», - подчеркнул на общественном приеме в Жуалынском районе аким области, председатель областного филиала партии «Nur Otan» Аскар Мырзахметов.

Напомним, на днях состоялся общереспубликанский «Единый день приема граждан», проходивший в рамках реализации концепции «Слышащего государства», предложенной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». К акиму Жамбылской области обратились 65 человек. Вопросы, с которыми они обратились, носили как социальный, так и личный характер – выделение жилья, оказание материальной помощи, кредитование, развитие предпринимательства, благоустройство и инфраструктура городских окраин, получение жилья по действующим в нашей стране программам. Аскар Мырзахметов выслушал всех обратившихся и поддержал интересные предложения по улучшению инфраструктуры, поручив специалистам изучить и ввести в действие.