Какие проблемы волнуют библиотекарей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В опросе участвовали 260 школьных библиотекарей со всех регионов Казахстана. Итогами поделился директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Елдос Нурланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый вопрос, который волнует библиотекарей – это размер заработной платы. Средняя зарплата при 10-летнем стаже составляет 102 тыс. тенге.

Второй проблемный вопрос – это пополнение фонда библиотек. Ситуация начала меняться с республиканским проектом «Читающая школа». За последние 1,5 года основной фонд был пополнен на 23%. В предыдущие годы объемы закупа были незначительными.

Почти 48% респондентов обеспокоены состоянием библиотечной мебели, 45% - автоматизацией деятельности.

«Вместе с использованием различных систем автоматизации появились проблемы с их обслуживанием», - пояснил Е. Нурланов.

Пятерку актуальных вопросов библиотекарей замкнула проблема нехватки тренеров и специалистов по повышению квалификации. С 2021 года курсы повышения квалификации прошли всего 632 школьных библиотекаря, это 15,4% в 11 регионах.