РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Какие проблемы волнуют библиотекарей в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В опросе участвовали 260 школьных библиотекарей со всех регионов Казахстана. Итогами поделился директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Елдос Нурланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый вопрос, который волнует библиотекарей – это размер заработной платы. Средняя зарплата при 10-летнем стаже составляет 102 тыс. тенге.

    Второй проблемный вопрос – это пополнение фонда библиотек. Ситуация начала меняться с республиканским проектом «Читающая школа». За последние 1,5 года основной фонд был пополнен на 23%. В предыдущие годы объемы закупа были незначительными.

    Почти 48% респондентов обеспокоены состоянием библиотечной мебели, 45% - автоматизацией деятельности.

    «Вместе с использованием различных систем автоматизации появились проблемы с их обслуживанием», - пояснил Е. Нурланов.

    Пятерку актуальных вопросов библиотекарей замкнула проблема нехватки тренеров и специалистов по повышению квалификации. С 2021 года курсы повышения квалификации прошли всего 632 школьных библиотекаря, это 15,4% в 11 регионах.


    Теги:
    Минпросвещения РК Образование
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!