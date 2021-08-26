Какие проблемы существуют в сфере госзакупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о существующих в сфере госзакупок проблемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вообще, проблемы на закупках есть – это необоснованно завышенные требования к закупкам, лоббирование интересов определенных поставщиков, объединение с конкурентом для создания мнимой конкуренции в целях исключения проведения повторных закупок, отсутствие интереса в экономии бюджетных средств со стороны заказчиков. В самом Законе о госзакупках предусмотрено 52 основания для проведения закупок из одного источника путем прямого заключения договора», - сказал Серик Жумангарин в рамках Оpen Space на тему конкуренции на закупках на площадке «Казинформа».

Ранее, спикер заявил о снижении доли закупок с одного источника.

«Если брать 2016 год, доходило до 48%, в 2019 было 34%. Доля снижается, это хороший показатель. Суммарно за 5 лет из одного источника закуплено 7,7 трлн тенге», - отметил спикер.

«Если брать структуру государственных закупок в целом, мы видим, что до 40% снизилась доля из одного источника, растет доля закупок на аукционах. Но по-прежнему прямое заключение и заключение из одного источника составляет 57%», - отметил С. Жумангарин.