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    21:12, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Какие проблемы озвучили жители Карагандинской области Женису Касымбеку

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области провёл единый приём граждан. Женис Касымбек встретился с жителями в онлайн-формате, чтобы выслушать проблемы и помочь в их решении. В этот раз большая часть вопросов касалась коммунальной и социальной сфер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, например, один из жителей возмущён ситуацией, которая произошла в его доме. Предприимчивые соседи переоборудовали основной вход с пандусом в кладовку. Местные чиновники сразу же отметили, что в городском акимате разрешение никто не давал. Это самозахват территории, который противозаконен. Женис Касымбек поручил разобраться в этом вопросе.

    А другой житель, инвалид по зрению первой группы, пожаловался на несовершенство закона. Проблема в том, что сопровождающим лицам инвалидов для поездки на санаторно-курортное лечение не предусмотрена денежная компенсация. Обратившийся рассказал, что, если нет родственников, найти человека, который бы бесплатно сопроводил до санатория, невозможно. И получается так, что от путёвок приходится отказываться.

    Руководитель управления координации занятости и социальных программ объяснила это тем, что Министерство труда не закладывает такую статью расходов. По подсчётам, в год необходимо 170 млн тенге только на инвалидов первой группы шахтёрской столицы.

    «Как незрячему человеку поехать одному на санаторно-курортное лечение? А если у него нет родственника, который может за себя заплатить? Ответ понятен. Мы можем и должны помочь. Начнём с инвалидов первой группы города Караганды. Деньги найдём», - сказал Женис Касымбек.

    Были вопросы к акиму области и по качеству строительства новостроек. На встрече один из жителей пожаловался на дом по улице Университетской. По его словам, новый дом, где он сейчас проживает, был сдан несколько лет назад с большими недоделками. Жители устали искать справедливости и обратились за помощью к акиму области. Женис Касымбек дал поручение управлению государственного архитектурно-строительного контроля в недельный срок рассмотреть обращение и принять меры.

    На онлайн-встрече прозвучало пожелание от карагандинки установить мемориальную доску в Каркаралинском районе (в бывшем селе Прогресс) памяти пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Воины этого села не забыты в Российской Федерации. Их имена увековечены на мемориальной плите в селе Терновом Воронежской области. Необходимо, чтобы и казахстанцы помнили своих героев. Аким области дал поручение рассмотреть этот вопрос.

    Единый приём граждан прошёл в преддверии отчётной встречи акима области с населением. Напоминаем, она пройдёт 19 февраля в 10:30 в онлайн-формате. Транслировать выступление главы региона одновременно будут все телеканалы области.

    Прямой эфир можно будет посмотреть и в социальных сетях: на официальном аккаунте акимата Карагандинской области - Instagram Akimat09 ; YouTube-канале Saryarqa TV; информационном портале еkaraganda.kz.

    Во время трансляции к главе региона можно будет обратиться лично, придя в точки, где установят LED-экраны: Сортировка: ДК железнодорожников, ул. Маметовой, 111; Пришахтинск: ДК «Молодёжный», 22-й мкр-н, 27/1; Майкудук: ДК Нового Майкудука, ул. Магнитогорская, 19; Юго-Восток: Дом дружбы, пр. Шахтёров, 64; Новый город: ДК горняков, пр. Бухар-жырау, 32.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество
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