Какие проблемы были решены в ходе легализации авто, рассказали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К 1 сентября 2022 года в Казахстане было зарегистрировано более 220 тысяч незаконно ввезенных автомобилей. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Какие требования для машин

Легализация незаконно ввезенных до 1 сентября 2022 года транспортных средств в Казахстан проводилась в этом году с 23 января по 1 июля.

Граждане, подавшие заявление вовремя и не успевшие легализовать автомобили в указанный срок, имеют право легализовать их даже после 1 июля.

«На данный момент легализовано более 220 тысяч автомобилей. При легализации мы строго руководствовались требованиями, изложенными в Послании Главы государства. То есть, были легализованы автомобили, ввезенные до 1 сентября 2022 года, которые не подвергались уголовному преследованию и прошли таможенные процедуры», - сказал К. Султанбаев на брифинге в СЦК.

Какие проблемы возникли при легализации

По словам спикера, в процессе легализации было выявлено несколько проблем, которые были максимально успешно решены.

«Например, была введена возможность регистрации автомобилей, ввозимых в виде запчастей, с ограничением права их отчуждения и вывоза из Казахстана. Всего было зарегистрировано 17 тысяч таких автопроизводителей. Во-вторых, для автомобилей, которые не были сняты с учета в странах ЕАЭС, включая случаи легализации в связи с ограничениями, но с требованием прохождения первичной регистрации при репатриации или легализации, предоставлена возможность отсрочить легализацию через временную регистрацию на 5 лет, если автомобиль не будет снят с учета по месту предыдущей регистрации в другой стране. Сейчас временно зарегистрировано более 14 тысяч автомобилей», — пояснил председатель Комитета.

Кроме того, имеется около 15 тысяч автомобилей, ввезенных из третьих стран за пределами ЕАЭС, особенно из Грузии, которые не прошли таможенную очистку.

«Поскольку все они являются старыми и не соответствуют экологическим требованиям, а также не проходят таможенную очистку, Правительством были утверждены специальные регламенты, которые не требуют подтверждения их соответствия экологическим требованиям в рамках законодательства. То есть, автомобильные проблемы, возникшие до 1 сентября 2022 года, за исключением криминальных, были полностью решены», — отметил К. Султанбаев.

Цифровые решения снизили количество дорожно-транспортных происшествий

В рамках легализации транспорта МВД разработало информационные системы для удобства граждан и снижения коррупционных рисков. Эти цифровые обновления были отображены на портале egov и мобильных приложениях банков второго уровня.

«Эти решения позволили избежать скопления большого числа людей в специальных ЦОНах. В связи с этим в прошлом году благодаря внедрению цифровых решений нам удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий в городах и уменьшить число погибших. Кроме того, хочу отметить, что количество погибших пешеходов сократилось на 11 процентов. В этом году все показатели аварийности неуклонно снижаются. По последним данным, количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось до 15 процентов, а количество погибших и пострадавших на дорогах – до 14 процентов. Таким образом, благодаря этим мероприятиям в стране было спасено около 2 тысяч человеческих жизней», — отметил К. Султанбаев.

Ранее в МВД предупредили казахстанцев, что автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, невозможно будет легализовать.