Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Какие проблемы будет решать Nur Otan в Жанаозене, рассказал Бауыржан Байбек

Автор:  
Ринат Дусумов
16 Октября 2020, 15:58
Какие проблемы будет решать Nur Otan в Жанаозене, рассказал Бауыржан Байбек

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек посетил Жанаозен, передает МИА «Казинформ».

«Приехал в Жанаозен. Рассмотрели проект городской предвыборной программы партии на ближайшие 5 лет. В ходе праймериз от жителей города поступило более 100 предложений, в том числе по повышению уровня здравоохранения и образования, поддержке многодетных и малообеспеченных семей, строительству дорог и дворовых площадок, обеспечению питьевой водой и многое другое. Данные вопросы будут отражены при доработке программы», - сообщил Бауыржан Байбек в Facebook .

По его словам, на встрече с коллективом Казахского газоперерабатывающего завода был обсужден вопрос дальнейшей модернизации предприятия.

«Реализация проекта также отражена в городской предвыборной программе «Nur Otan». В целом, для обеспечения занятости населения в городе планируется создать более 3 тысяч постоянных рабочих мест. В этот же день провел прием граждан Н.Нургалиева, Ж.Ергазиева, Н.Алланазарова, Г.Махамбетова и А.Табылдиева. Выслушал озвученные проблемы. Поручил Комитету партийного контроля и руководству филиала внимательно рассмотреть каждое обращение. Ознакомиться с проектом предвыборной программы партии по городу Жанаозену можно на сайте primaries.kz», - проинформировал Б.Байбек.

photo

photo

photo

photo


Нур Отан   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов