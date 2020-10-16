Какие проблемы будет решать Nur Otan в Жанаозене, рассказал Бауыржан Байбек

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек посетил Жанаозен, передает МИА «Казинформ».

«Приехал в Жанаозен. Рассмотрели проект городской предвыборной программы партии на ближайшие 5 лет. В ходе праймериз от жителей города поступило более 100 предложений, в том числе по повышению уровня здравоохранения и образования, поддержке многодетных и малообеспеченных семей, строительству дорог и дворовых площадок, обеспечению питьевой водой и многое другое. Данные вопросы будут отражены при доработке программы», - сообщил Бауыржан Байбек в Facebook .

По его словам, на встрече с коллективом Казахского газоперерабатывающего завода был обсужден вопрос дальнейшей модернизации предприятия.

«Реализация проекта также отражена в городской предвыборной программе «Nur Otan». В целом, для обеспечения занятости населения в городе планируется создать более 3 тысяч постоянных рабочих мест. В этот же день провел прием граждан Н.Нургалиева, Ж.Ергазиева, Н.Алланазарова, Г.Махамбетова и А.Табылдиева. Выслушал озвученные проблемы. Поручил Комитету партийного контроля и руководству филиала внимательно рассмотреть каждое обращение. Ознакомиться с проектом предвыборной программы партии по городу Жанаозену можно на сайте primaries.kz», - проинформировал Б.Байбек.