Какие призовые от государства получат казахстанские боксеры после победы на ЧМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, какие призовые от государства получат казахстанские боксеры после победы на чемпионате мира по боксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство культуры и спорта каждому чемпиону мира выдаст по 15 тысяч долларов призовых и по 15 тысяч призовых их тренерам. Также предусмотрены призовые в размере 100 тысяч долларов от Казахстанской федерации бокса, и 200 тысяч долларов от AIBA», - сообщил журналистам Асхат Оралов.

Ранее министр культуры и спорта встретил чемпионов мира по боксу в столичном аэропорту и назвал их победу исторической для страны.

На чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня.