Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 369.98 EUR 428.70
RUB 5.64 CNY 53.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие приватизированные объекты будут контролироваться - Минфин

16 Октября 2018 16:52 184
Поделиться:
Какие приватизированные объекты будут контролироваться - Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие приватизированные государственные объекты будут контролироваться, рассказал и.о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК Галымжан Ибраимов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

Сколько объектов в Казахстане приватизировано иностранными инвесторами
Что становится с объектами, не нашедшими покупателя при приватизации Детскую стоматологию и систему парковок выставят на приватизацию в Алматы

«В этом году мы должны завершить приватизацию в рамках комплексного плана, теперь на первый план выходит постприватизационный контроль. Мы обязательно будем контролировать выполнение тех условий, которые взяли на себя инвесторы в рамках договора купли-продажи», - сказал Галымжан Ибраимов, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что из проданных 444 объектов порядка 36%, реализованы на аукционах.

«Кто дал больше денег, тот и выиграл. Мы никаких условий не ставили, а в остальных случаях - 64%  - продажа шла на тендерах, других видах приватизации, где есть условия. И эти условия должны выполняться, для этого будет осуществляться постприватизационный контроль», - резюмировал Галымжан Ибраимов.

 

Фото: primeminister.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Минфин РК,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив