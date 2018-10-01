-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:16 309
-
Какие приватизированные объекты будут контролироваться - Минфин
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие приватизированные государственные объекты будут контролироваться, рассказал и.о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК Галымжан Ибраимов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году мы должны завершить приватизацию в рамках комплексного плана, теперь на первый план выходит постприватизационный контроль. Мы обязательно будем контролировать выполнение тех условий, которые взяли на себя инвесторы в рамках договора купли-продажи», - сказал Галымжан Ибраимов, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что из проданных 444 объектов порядка 36%, реализованы на аукционах.
«Кто дал больше денег, тот и выиграл. Мы никаких условий не ставили, а в остальных случаях - 64% - продажа шла на тендерах, других видах приватизации, где есть условия. И эти условия должны выполняться, для этого будет осуществляться постприватизационный контроль», - резюмировал Галымжан Ибраимов.
Фото: primeminister.kz
- Большинство молодых казахстанцев не готовы променять Родину на заграницу - исследование
- Казахстан и Литва нацелены на наращивание сотрудничества
- Минфин поддержал перевод пенсионных накоплений в управление частными компаниями
- Молодежь из 35 стран примет участие в конференции в Астане
- Казахстан перевыполнил план по доходам в бюджет
- Астанчанка «заминировала» бизнес-центр