Какие приватизированные объекты будут контролироваться - Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие приватизированные государственные объекты будут контролироваться, рассказал и.о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК Галымжан Ибраимов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы должны завершить приватизацию в рамках комплексного плана, теперь на первый план выходит постприватизационный контроль. Мы обязательно будем контролировать выполнение тех условий, которые взяли на себя инвесторы в рамках договора купли-продажи», - сказал Галымжан Ибраимов, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что из проданных 444 объектов порядка 36%, реализованы на аукционах.

«Кто дал больше денег, тот и выиграл. Мы никаких условий не ставили, а в остальных случаях - 64% - продажа шла на тендерах, других видах приватизации, где есть условия. И эти условия должны выполняться, для этого будет осуществляться постприватизационный контроль», - резюмировал Галымжан Ибраимов.

Фото: primeminister.kz