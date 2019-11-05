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Какие приграничные земли не будут предоставлены в частную собственность

5 Ноября 2019 17:34
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Какие приграничные земли не будут предоставлены в частную собственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правила запрета предоставления земель в частную собственность на приграничных территориях, предусмотренные в новом законодательстве по вопросам регулирования АПК, разъяснил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас пять стран, с которыми Казахстан граничит – Китай, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан. Есть две категории, по которым мы устанавливаем требования. Это предел пограничной полосы, он касается Китая – это 2 километра; Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан – 100 метров», - уточнил Рустем Курманов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Вице-министр добавил, что есть еще предел пограничной зоны.

«Так вот, на приграничной с Китаем территории это вся территория районов. В частности, по Востоку – Зайсанский, Курчумский, Тарбагатайский, Урджарский районы. По Алматинской области – Аксуйский, Алакольский, Панфиловский, Райымбекский и Уйгурский районы. То есть, на всей территории этих районов земля выделяться не будет», - пояснил Рустем Курманов.

«Что касается остальных стран - России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, там предел пограничной зоны 25 км, которые непосредственно примыкают к пограничной полосе пяти районов», - добавил Рустем Курманов.

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Ключевые слова: Минсельхоз, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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