Какие преобразования ожидаются в топливно-энергетическом комплексе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованиям в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несомненно, реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованию в топливно-энергетическом комплексе. В 2017 году топливно-энергетическая корзина состояла из 54% угля, 24% нефти и 22% газа. Расчеты моделей показали, что к 2060 году доля ископаемых энергоресурсов в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов сократится в 3,4 раза и составит 29%, а доля ВИЭ возрастет с текущих 3 до 70%», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр также отметил, что в структуре конечного потребления энергоресурсов промышленность и здания потребляли 42% и 40% соответственно, на транспорт приходилось 14% потребленных энергоресурсов. По расчетам, в 2060 году промышленный сектор будет потреблять 65% всех энергоресурсов. Потребление зданий сократится до 23%, энергопотребление транспорта снизится до 9%.

«Согласно расчетам модели, к 2060 году выбросы составят около 76 млн тонн СО2», - резюмировал Сериккали Брекешев.

