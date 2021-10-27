РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:05, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие преобразования ожидаются в топливно-энергетическом комплексе РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованиям в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несомненно, реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованию в топливно-энергетическом комплексе. В 2017 году топливно-энергетическая корзина состояла из 54% угля, 24% нефти и 22% газа. Расчеты моделей показали, что к 2060 году доля ископаемых энергоресурсов в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов сократится в 3,4 раза и составит 29%, а доля ВИЭ возрастет с текущих 3 до 70%», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр также отметил, что в структуре конечного потребления энергоресурсов промышленность и здания потребляли 42% и 40% соответственно, на транспорт приходилось 14% потребленных энергоресурсов. По расчетам, в 2060 году промышленный сектор будет потреблять 65% всех энергоресурсов. Потребление зданий сократится до 23%, энергопотребление транспорта снизится до 9%.

    «Согласно расчетам модели, к 2060 году выбросы составят около 76 млн тонн СО2», - резюмировал Сериккали Брекешев.


    Теги:
    Экология Энергетика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!