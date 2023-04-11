Какие премии будут получать победители международных соревнований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале «Открытые НПА» размещен приказ Министерства культуры и спорта РК «Об утверждении размеров денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, предлагается утвердить прилагаемые размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта).

Летние, зимние Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры: за первое место 250 тысяч долларов, за второе место - 150 тысяч долларов, за третье место - 75 тысяч долларов. Предусмотрены премии также за 4,5, 6 место: 30 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч долларов.

Чемпионат мира (среди взрослых):по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта: за первое место - 15 тысяч долларов, за второе место - 7 тысяч долларов , за третье место - 5 тысяч долларов.

Летние, зимние Азиатские игры, Азиатские Паралимпийские игры: за первое место - 10 тысяч долларов, за второе место - 5 тысяч долларов , за третье место - 3 тысячи долларов.

Летняя, зимняя и весенняя Универсиада: за первое место - 15 тысяч долларов, за второе место - 10 тысяч долларов, за третье место - 5 тысяч долларов.

Летние, зимние юношеские, Олимпийские игры: за первое место - 10 тысяч долларов, за второе место - 5 тысяч долларов и за третье место - 3 тысяч долларов.

Чемпионат Азии по олимпийским, паралимпийским видам спорта: за первое место - 2300 долларов, за второе место - 1400 долларов и за третье место - 900 долларов.

Чемпионат мира (среди молодежи) по олимпийским, паралимпийским видам спорта: за первое место - 3500 долларов , за второе место - 2300 долларов и за третье место - 1100 долларов.

Установление рекорда мира по олимпийским видам спорта: 5 тысяч долларов.