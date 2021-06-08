Какие преимущества с этой недели даст Ashyq алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Паспорта вакцинации будут интегрированы с проектом Ashyq. Об этом на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Привитые от КВИ граждане смогут получить «зеленый» статус в приложении и будут иметь возможность без каких-либо ограничений посещать общественные места.

Айтуар Кошмамбетов также отметил, что по состоянию на 4 июня число предпринимателей, участвующих в проекте Ashyq, выросло до 1 700.

«Эти цифры, да и в целом число добровольных участников, отзывы, нам говорят о том, что проект доказал свою эффективность. Бизнесмены положительно реагируют, видят плюсы и хотят присоединиться к проекту», - сказал директор алматинской Палаты предпринимателей.