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    12:15, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие преимущества с этой недели даст Ashyq алматинцам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Паспорта вакцинации будут интегрированы с проектом Ashyq. Об этом на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Привитые от КВИ граждане смогут получить «зеленый» статус в приложении и будут иметь возможность без каких-либо ограничений посещать общественные места.

    Айтуар Кошмамбетов также отметил, что по состоянию на 4 июня число предпринимателей, участвующих в проекте Ashyq, выросло до 1 700.

    «Эти цифры, да и в целом число добровольных участников, отзывы, нам говорят о том, что проект доказал свою эффективность. Бизнесмены положительно реагируют, видят плюсы и хотят присоединиться к проекту», - сказал директор алматинской Палаты предпринимателей.


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