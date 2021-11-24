Какие преимущества дает введение платы за проезда на казахстанских дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин объяснил необходимость введения платы за проезд на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью внедрения платности на участках автодорог республиканского значения является сохранение вложенных средств на развитие автомобильных дорог и обеспечение нормативного содержания участков», - сказал Толеген Абдуллин на брифинге в СЦК.

По его словам, ежегодно на содержание бесплатных дорог республиканской сети выделяются бюджетные средства. Перевод в платность позволит дороги вывести на самоокупаемость, то есть снизит нагрузку на республиканский бюджет.

«Взимание платы за проезд по автомобильным дорогам - это общемировая практика, которая позволяет применить справедливый принцип «Кто пользуется дорогой - тот и платит за ее содержание». Все собранные средства идут на улучшение состояния платной дороги и предоставляемого сервиса. За счет сборов за проезд платные участки будут отвечать современным требованиям безопасности и комфорта», - пообещал чиновник.



