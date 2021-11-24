Какие преимущества дает введение платы за проезда на казахстанских дорогах
«Основной целью внедрения платности на участках автодорог республиканского значения является сохранение вложенных средств на развитие автомобильных дорог и обеспечение нормативного содержания участков», - сказал Толеген Абдуллин на брифинге в СЦК.
По его словам, ежегодно на содержание бесплатных дорог республиканской сети выделяются бюджетные средства. Перевод в платность позволит дороги вывести на самоокупаемость, то есть снизит нагрузку на республиканский бюджет.
«Взимание платы за проезд по автомобильным дорогам - это общемировая практика, которая позволяет применить справедливый принцип «Кто пользуется дорогой - тот и платит за ее содержание». Все собранные средства идут на улучшение состояния платной дороги и предоставляемого сервиса. За счет сборов за проезд платные участки будут отвечать современным требованиям безопасности и комфорта», - пообещал чиновник.