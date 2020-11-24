Какие преимущества дает Казахстану участие в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова рассказала о преимуществах, которые дает Казахстану участие в ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К наиболее важным преимуществам участия Казахстана в ЕАЭС можно отнести ёмкий потребительский рынок объемом 184 миллиона человек. Это дает нам возможность нарастить экспорт товаров с высокой и средней степенью обработки. Уже сейчас наблюдается диверсификация товарной линейки в пользу готовых товаров более чем в 2 раза», - сказала Жанель Кушукова на брифинге в СЦК.

По ее словам, при осуществлении трудовой деятельности в государствах-членах ЕАЭС для граждан наших стран созданы все необходимые условия – взаимно признаются документы об образовании, установлены сроки пребывания без регистрации на территории государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда, а также нет ограничений по трудоустройству в целом.

«Еще одним немаловажным фактором является пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕАЭС. В ближайшее время вступит в силу международный договор, который позволит осуществлять экспорт пенсий. Функционирует единый рынок услуг в 53 секторах. Взаимно признаются разрешительные документы и квалификационные требования в сфере строительства, туризма, оптовой и розничной торговли, рекламе и в других секторах», - отметила спикер.

Также среди преимуществ она назвала снижение документарной нагрузки при перемещении товаров в ЕАЭС за счет исключения таможенного декларирования товаров, взаимного признания сертификатов соответствия, ветеринарных и санитарных документов и т.д.

«Все это намного упростило перемещение товаров внутри нашего союза. Расширение рынков сбыта в рамках соглашений о свободной торговле с третьими странами. Заключенные соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром дают возможность дополнительно нарастить экспорт товаров», - заключила вице-министр.