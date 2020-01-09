Какие преимущества дает Казахстану членство в Группе государств против коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан вступил в инициативу Совета Европы Группу государств против коррупции (ГРЕКО). Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря поддержке депутатского корпуса в достаточно сжатые сроки законопроект о ратификации соглашения был одобрен обеими палатами Парламента, и 30 декабря 2019 года Глава государства подписал соответствующий закон. С этого момента Казахстан стал новым 50-м членом ГРЕКО», - сказал Олжас Бектенов.

Он также пояснил, что дает нашей стране членство в этой организации.

«В первую очередь, экспертами Совета Европы будет проводиться регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства и в целом проводимой в нашей стране антикоррупционной политики на предмет соответствия лучшим мировым практикам и международным нормативным правовым актам. По итогам каждого раунда мониторинга стране будут даваться рекомендации об изменении законодательства или принятии организационных мер с целью повышения эффективности противодействия коррупции», - пояснил Олжас Бектенов.

Было отмечено, что после государству предоставляется 18 месяцев для выполнения рекомендаций. Возможно продление этого срока еще на полгода.

«Затем следует оценка, насколько мы выполнили рекомендации экспертов. Мы рассматриваем этот механизм мониторинга со стороны Совета Европы как большое преимущество и уникальную возможность получить высококвалифицированную внешнюю оценку проводимой нами антикоррупционной политики от ведущих мировых экспертов в этой сфере, увидеть свои недостатки и, опираясь на опыт передовых стран с низким уровнем коррупции, совершенствовать наше национальное законодательство и правоприменительную практику», - добавил Олжас Бектенов.

Во-вторых, с вступлением в ГРЕКО казахстанские эксперты также получают возможность быть включенными в состав оценочных групп Совета Европы для мониторинга других стран-участниц ГРЕКО.

В-третьих, вступление в ГРЕКО открывает Казахстану путь к ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Это один из передовых международных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции.

На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 48 государств. Её ратификация позволит в перспективе более эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами в части экстрадиции преступников, возврата выведенных за рубеж активов.

Отметим, Группа государств против коррупции Совета Европы образована в 1999 году с целью совершенствования антикоррупционной политики стран-членов на основе передовых европейских стандартов.

ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь и другие.

Наша страна более 10 лет работала над вступлением в ГРЕКО.