Какие преимущества будут у вакцинированных в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие преимущества будут у вакцинированных в Казахстане, рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в конце апреля приняли постановление, где предусмотрели ряд льгот для тех, кто имеет две дозы вакцины», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Для таких граждан, по ее словам, разрешается без ПЦР-теста въезд на территорию Казахстана, но для тех, кто вакцинировался в РК.

«Любая госпитализация, а у нас были ограничения по необходимости иметь ПЦР-тест и теперь они сняты. При посещении коллективов обязательно требовали ПЦР-тесты, такое требование снято. Другое послабление для контактных лиц. По требованиям они должны находиться на домашней изоляции 14 дней. Имеющие две дозы, могут не находиться на домашнем карантине, но будут под медицинским наблюдениям. Это первые шаги, чтобы стимулировать вакцинацию и снять ограничения для вакцинированных», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Она также отметила, что вакцинированным будет предоставлен допуск во многие места.

«На сегодня о запретах для невакцинированных мы не говорим. Но мы все должны понимать, что мы должны прекратить циркуляцию вируса. Это сможет только вакцинация. Другого метода нет. Как уже определили для себя в планах, 60% от общей численности нужно вакцинировать. Это позволит создать коллективный иммунитет», - заключила Айжан Есмагамбетова.