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    18:11, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие предприятия в Казахстане больше всего вредят окружающей среде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минэкологии РК назвали предприятия, которые больше всего вредят окружающей среде из-за выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Определены 16 крупных предприятий. С этими предприятиями заключены меморандумы. Сейчас подписываются дорожные карты, в которых четко будут определены те мероприятия, позволяющие снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», - сказал в ходе брифинга СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

    Глава ведомства напомнил, что согласно Экологическому кодексу в случае внедрения наилучших доступных технологий предприятия освобождаются от штрафов, а они не применяют их, то плата за эмиссию будет увеличиваться в два, четыре или восемь раз.

    Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов добавил, что 56% выбросов в республике приходится на два региона: Карагандинскую и Павлодарскую области.

    «В первую очередь, это энергетические предприятия и предприятия как «Арселор Миттал», «Казахмыс», ERG, «Казцинк». Это те основные эмитенты в рамках регионов, у которых самое большое количество выбросов», - прокомментировал вице-министр.

    По информации ведомства, за внедрением наилучших доступных технологий и за исполнением планов природоохранных мероприятий будет следить Комитет экологического регулирования и контроля и его территориальные подразделения в лице департаментов экологии.

    «За несвоевременное исполнение планов природоохранных мероприятий либо программ по повышению экологической эффективности предусмотрены меры в рамках новой редакции Экологического кодекса. Размер штрафа повышен в десять раз, поэтому у министерства есть все инструменты, чтобы обеспечить неукоснительное исполнения нормы Экокодекса», - сказал Ахметжан Примкулов.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология Главная Минэкологии
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