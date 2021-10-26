Какие предприятия в Казахстане больше всего вредят окружающей среде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минэкологии РК назвали предприятия, которые больше всего вредят окружающей среде из-за выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определены 16 крупных предприятий. С этими предприятиями заключены меморандумы. Сейчас подписываются дорожные карты, в которых четко будут определены те мероприятия, позволяющие снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», - сказал в ходе брифинга СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Глава ведомства напомнил, что согласно Экологическому кодексу в случае внедрения наилучших доступных технологий предприятия освобождаются от штрафов, а они не применяют их, то плата за эмиссию будет увеличиваться в два, четыре или восемь раз.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов добавил, что 56% выбросов в республике приходится на два региона: Карагандинскую и Павлодарскую области.

«В первую очередь, это энергетические предприятия и предприятия как «Арселор Миттал», «Казахмыс», ERG, «Казцинк». Это те основные эмитенты в рамках регионов, у которых самое большое количество выбросов», - прокомментировал вице-министр.

По информации ведомства, за внедрением наилучших доступных технологий и за исполнением планов природоохранных мероприятий будет следить Комитет экологического регулирования и контроля и его территориальные подразделения в лице департаментов экологии.

«За несвоевременное исполнение планов природоохранных мероприятий либо программ по повышению экологической эффективности предусмотрены меры в рамках новой редакции Экологического кодекса. Размер штрафа повышен в десять раз, поэтому у министерства есть все инструменты, чтобы обеспечить неукоснительное исполнения нормы Экокодекса», - сказал Ахметжан Примкулов.