Какие предприятия открыли в специальной экономической зоне в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Власти Северо-Казахстанской области продолжают привлекать инвесторов в специальную экономическую зону «Qyzyljar», созданную два года назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наиболее заметным проектом стал завод по локализации производства сельскохозяйственной техники CLAAS. Инвестиции составили 3 млрд тенге. Местные власти заверяют, что стоимость сельскохозяйственной техники будет ниже на 30%. По мере увеличения уровня локализации количество рабочих мест заводе увеличат до 100 человек.

«Запуск завода обеспечивает нам трансфер современных технологий сельхозмашиностроения. Согласно договоренностям, концерн CLAAS берет на себя обязательства по налаживанию промышленной сборки сельскохозтехники. В последующем поэтапно будут внедряться различные технологические операции по каждому типу сельхозтехники и наращиваться объемы выполняемых в Казахстане работ по промышленной сборке. Впервые для Казахстана будет предоставлена возможность участия отечественных производителей в глобальной цепочке поставщиков концерна CLAAS по всему миру. На наших заводах могут производиться комплектующие для сельскохозяйственной техники», - рассказал заместитель акима области Даурен Жандарбек.

Еще один реализованный на территории СЭЗ проект - Петропавловский электротехнический завод. Казахстанский инвестор Alageum Electric вложил в него 10 млрд тенге. Производственная мощность завода - 13 тысяч единиц электротехнического оборудования на сумму 15 млрд тенге в год. Создали на заводе 310 новых постоянных рабочих мест. В следующем году, по словам Д. Жандарбека, на заводе планируют наладить производство электрощитового оборудования.

«Российским инвестором планируется строительство завода по высокотехнологичному производству готовых лекарственных препаратов. Сумма инвестиций составит около 15 млрд тенге. Создадут более 200 новых постоянных рабочих мест. На производственных линиях, оснащенных современным технологическим и контрольно-измерительным оборудованием, будет организовано производство инъекционных растворов, эмульсий в ампулах, твердых лекарственных форм: капсул, шипучих таблеток», - сообщил Д.Жандарбек.

Он добавил, что есть договоренность по открытию на территории СЭЗ завода по производству бумажных изделий совместно с китайским инвестором.

«Еще один инвестор проявил заинтересованность в нашей СЭЗ – Aptha Corporation (Босния и Герцеговина). Главным партнером этой компании является IKEA. К нам в СЭЗ планируют зайти с проектом по строительству мебельной фабрики. Зарегистрировано ТОО «Aptha Kazakhstan». Ведутся проектные работы, сбор документов для вступления в специальную экономическую зону», - сказал Д. Жандарбек.