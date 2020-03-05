Какие предложения внесли в законопроект о мирных собраниях карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском Доме дружбы прошло заседание круглого стола с участием министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева. Собравшиеся обсудили проект Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие общественные деятели, представители политических партий, общественных объединений, профсоюзных организаций, а также юристы, журналисты, государственные органы Карагандинской области. Карагандинцы высказали свои предложения министру информации и общественного развития Даурену Абаеву, который прибыл в Караганду специально для участия в обсуждении.

«Подобные общественные слушания были проведены не только в Нур-Султане и Алматы, но и в Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте. Полный текст проекта разместили на сайте egov.kz, где с ним могли ознакомиться все желающие. Уже сейчас мы убрали из первоначального варианта некоторые нормы, с которыми были не согласны как казахстанцы, так и Глава Государства. К примеру, по его поручению из закона пропала норма о том, что мирные собрания с участием свыше 250 человек должны носить разрешительный характер. Теперь в проекте речь идет о том, чтобы все собрания, вне зависимости от количества участников, носили уведомительный характер. То есть, для проведения митинга не нужно получать разрешение, а лишь направить уведомление в местные исполнительные органы», - сказал Даурен Абаев.

Также министр подчеркнул, что разрешенные места для проведения собрания будут располагаться не на окраинах, а в людных местах с развитой инфраструктурой.

Еще одно новшество в проекте закона – участвовать в мирных собраниях могут лица, не достигшие 18-летнего возраста.

«Раньше было ограничение - с 18 лет. Честно говоря, мы не очень хотели убирать это ограничение. Но вынуждены были снять, потому что это требование Конвенции о правах ребенка, которую ратифицировал Казахстан, где признается право ребенка на свободу мирных собраний. Таким образом, гражданам до 18 лет разрешено участие в мирных собраниях», - сообщил министр.

Во время общественных слушаний карагандинцы просили более подробно разъяснить права и обязанности полицейских во время мирных собраний.

«Я считаю, что необходимо прописать регламентацию деятельности полицейских. В каких случаях они могут применять силу, а в каких не могут, если они несут службу в месте проведения митинга. Должны быть стандарты действий», - говорит Оксана Ладыгина, старший преподаватель Карагандинской академии МВД РК.

Народные избранники считают, что данный законопроект будет содействовать построению «слышащего государства».

«Я хотел бы сказать, что Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании народу Казахстана отметил, что мы должны сформировать «слышащее государство». На основании этого Послания было поручено пересмотреть законы о митингах в стране и узаконить его. Вот сегодня на встрече с активом Карагандинской области, с участием министра, эти вопросы были обсуждены с общественными деятелями. Надо отметить, этот закон был принят в 1995 году. За 25 лет закон устарел морально. Пришло время его обновить. Потому что митинги, по моему мнению, это крайние меры народа, который не нашел способа решения проблемы. И я считаю, что в случае, если наша страна хочет сформировать «слышащее государство», мы должны работать на таком уровне, чтобы не было оснований для митингов», - высказался депутат областного маслихата Бекзат Алтынбеков.

По словам министра информации, после того, как текст проекта был размещен на портале электронного правительства, он набрал рекордное количество комментариев и просмотров.