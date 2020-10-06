Какие предложения от граждан поступили в ходе праймериз 2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Службе центральных коммуникаций РК состоялась пресс-конференция, посвященная итогам праймериз 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе агитационных встреч прошло обсуждение 216 проектов предвыборных программ. «Nur Otan» первой в качестве политической партии в истории страны разработал отдельную конкретную программу для каждой области, города и района. Жители высказывали активно свои предложения, обсуждали проблемные вопросы. В итоге мы собрали более 20 тысяч наказов к этим проектам», - сказал секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев.

По его словам, большая часть, а это 21% предложений граждан, касаются вопросов, связанных с жильем, жилищно-коммунальным хозяйством.

«15% - это вопросы транспорта и инфраструктуры, 11% - это непосредственно социальные проблемы, 8% - касаются образования и 7% - здравоохранения. Многие жители регионов обращались также с вопросами по качеству интернет-связи и экологическим вопросам. Все наказы граждан нами будут учтены при доработке предвыборных программ партии, эта работа активно уже ведется», - добавил Арман Кырыкбаев.

Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%.