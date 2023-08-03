Какие праздники отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК постановлением от 27 июля утвердило перечень праздничных дат, передает МИА «Казинформ».



Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее изменение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Из перечня праздничных дат исключены все профессиональные праздники.

Согласно приложению в перечень вошли 19 праздничных дат:

1. День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля;

2. День благодарности - 1 марта;

3. День матерей - второе воскресенье мая;

4. День памяти жертв политических репрессий и голода - 31 мая;

5. День государственных символов Республики Казахстан - 4 июня;

6. День отцов - третье воскресенье июня;

7. Национальный день домбры - первое воскресенье июля;

8. День Абая - 10 августа;

9. День спорта - третье воскресенье августа;

10. День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - 29 августа;

11. День знаний - 1 сентября;

12. День семьи - второе воскресенье сентября;

13. День языков народа Казахстана - 5 сентября;

14. День труда - последнее воскресенье сентября;

15. День пожилых людей - 1 октября;

16. День хлеба - 16 октября;

17. День энергосбережения - 11 ноября;

18. День национальной валюты - тенге - 15 ноября;

19. День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.