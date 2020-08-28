Какие праздничные мероприятия состоятся на День Конституции в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярные и излюбленные репертуары столичных деятелей культуры вновь обрадуют жителей в рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академической филармонии акимата города Нур Султан.

Коллективы и солисты столичной филармонии вновь поздравят соотечественников с Днем Конституции и исполнят сразу два концерта. Один концерт пройдет на сцене концертного зала «Астана» без зрителей и будет транслироваться на первом национальном спутниковом телевизионном телеканале «Kazakh TV» 30 августа в 20.35 часов, при поддержке телеканала «Хабар».

Второй концерт состоится на теплоходе 31 августа с 12:00 - 15:00 часов. Данные мероприятия не предусматривают расходов. В свою очередь судоходная компании «Есиль Астана» поддержала инициативу и предоставила на безвозмездной основе свой теплоход, где жители города смогут услышать замечательные произведения отечественных и зарубежных авторов на набережной реки Есиль, а также в прямом эфире социальных сетей филармонии города НурСултана.

В концертную программу войдут лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов. Среди них такие произведения, как «Айттым сәлем қаламқас» Абая, «Город» и «Отан» Т. Мухамеджанова, «Казахский вальс» Л. Хамиди, «Той сапар» Н. Тлендиева, «Тәуелсіз елім» Б. Сартаева, «О, далам» С. Абдинурова, «Бейтаныс қыз» Д. Отаршынова, Құлагер» М. Бердыгулова, «Туған жер» Б. Тажибаева, «Дархан дала» С. Еркимбекова, «Атамекен» К. Едресова, «О, далам» С. Абдинурова, «Айналдым елім» Е. Хасангалиева и др.

В праздничном концерте примут участие симфонический оркестр; заслуженная артистка Республики Казахстан Майра Мухамедкызы; заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Курмет» Айгуль Косанова; деятели культуры Акбота Куснадин и Кунсулу Турлыбекова; лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» Нурбол Балапанов и Рустем Жугунусов; лауреаты международных и республиканских конкурсов Коркем Шолошова, Алтынбек Әбілда, Бибигуль Тыныштык, Дихан Ильяшев, Саулежан Тақзия, Айдын Жумабаев, Дәстүр Асылхан, Дос, Дәстүр Асылхан, Диана Маева, Муратбек Хайролда, Арайлым Ашимханова и др.

Также 30 и 31 августа на площадке «Nur-Sultan Autocinema Festival» пройдёт бесплатный показ популярных отечественных и зарубежных фильмов в формате уличного авто-кинотеатра, который будет располагаться на территории парковки стадиона «Astana Arena» со стороны проспекта Кабанбай батыра. Ориентировочно начало первых сеансов в 20:30 часов, начало вторых сеансов в 22:30 часов.

В условиях эпидемиологической обстановки в стране, организаторы предусматривают бесконтактную доставку перекусов и прохладительных напитков. Также на территории авто-кинотеатра посетители должны придерживаться всех предписанных санитарных норм, имея при себе медицинские маски, перчатки и соблюдая социальную дистанцию.



