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Какие правонарушения чаще допускаются военнослужащими - Антикоррупционная служба

13 Февраля 2020 13:07
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Какие правонарушения чаще допускаются военнослужащими - Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова рассказала о коррупционных правонарушениях в Министерстве обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерство обороны на третьем месте среди центральных госорганов по числу осужденных за коррупцию. В 2019 году здесь вынесены приговоры в отношении 28 должностных лиц и военнослужащих воинских формирований», - сказала Анар Жарова на брифинге в Антикоррупционной службе.

По ее словам, в большинстве случаев – это руководящий состав – 20 из 28 сотрудников или 75%.

«Военнослужащими войсковых частей чаще всего совершаются хищения путем оформления фиктивных командировок и премирования личного состава, составления фиктивных актов списания военного обмундирования, горючего и прочего имущества», - отметила А. Жарова.

«В городских и районных управлениях по делам обороны в основном вымогали взятки у призывников за отсрочку от призыва на срочную воинскую службу», - заключила она.

Напомним, представитель Антикоррупционной службы рассказала, какие министерства «лидируют» в списке наиболее коррумпированных.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Армия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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