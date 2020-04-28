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Какие правила нужно соблюдать в своей работе столичным предприятиям

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Апреля 2020, 12:38
Какие правила нужно соблюдать в своей работе столичным предприятиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал о правилах, которые необходимо соблюдать во время своей работы столичным предприятиям и организациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организации финансового и страхового секторов. Возобновление работы банков второго уровня, микрофинансовых организаций и страховых компаний возможно при обеспечении санитарно-эпидемиологических требований. График работы - с 9:00 до 18:00», - сказал Бахтияр Макен во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, руководители организаций должны обеспечить:

- централизованную доставку работников на работу и с работы на служебном автотранспорте;

- обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на объекте/помещении, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены;

- наличие разметки для соблюдения расстояния между клиентами в очереди, кассовой зоне и зоне ожидания не менее 2 метров.

Он также напомнил, что разрешена работа риелторских компаний, агентств, консалтинговых услуг по оценке недвижимости.

«Организациям, входящих в данную категорию, необходимо организовать работы по предварительной записи, максимально обеспечить доставку документов на дом клиенту. В случае невозможности оказания услуги вышеуказанным способом необходимо, чтобы одновременно в помещении присутствовало не более 2 клиентов в масках, расстояние между ними и работником должно быть не меньше 2 метров. Также нужно максимально минимизировать прямые контакты персонала с клиентами», - объяснил спикер.

Он также рассказал о работе крупных магазинов электробытовой техники, а также магазинов по продаже товаров для дачного сезона.

«Возобновление работы магазинов по продаже электробытовой техники площадью более 2 тысяч кв. м возможно при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: обязательное наличие медицинского пункта с изолятором с постоянным присутствием медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены; использование безналичного расчета с клиентами и гражданами; наличие разметки для соблюдения расстояния между покупателями в очереди, кассовой и торговой зоне не менее 2 метров», - заключил замакима.


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