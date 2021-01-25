Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ежегодно выявляется порядка 5,652 млн нарушений Правил дорожного движения. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение дорожной безопасности – одна из приоритетных задач органов внутренних дел. Благодаря принимаемым мерам в 2020 году достигнуто снижение показателей аварийности: ДТП – на 19%, погибших – на 17% и раненых – на 20%», - сказал Серик Тусупов.

Спикер добавил, что определяющим фактором дорожной безопасности по-прежнему остается транспортная дисциплина водителей.

«Ежегодно нами выявляется порядка 5,652 млн нарушений ПДД. В том числе более 2 млн фактов превышения скорости, 1,6 млн нарушений требований знаков и разметки, 264 тысячи нарушений пользований световыми приборами, 221,6 тысячи нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, 188 тысяч нарушений правил остановки и стоянки», - пояснил Серик Тусупов.