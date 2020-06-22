Какие правила должны соблюдать граждане, прибывающие из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 20 июня Казахстан возобновил первые авиарейсы в Турцию. Главный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, какие правила должны соблюдать граждане, прибывающие из зарубежных стран.

«Авиарейсы возобновляются поэтапно с учетом категории страны. К первой категории относятся Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд и Китайская Народная Республика. Рейсы в Китай пока не возобновлялись, отложили, потому что там идет вторая волна заболеваемости. Для первой категории стран ограничений нет. В этих странах ситуация стабильная, поэтому было принято такое решение, что граждане будут проходить только термометрию и анкетирование», - пояснил главный санитарный врач РК на транспорте.

Ко второй категории стран относится Турция. Пассажиры, прибывающие из Турции, должны иметь справку о прохождении тестирования на коронавирусную инфекцию. В случае отсутствия гражданам вручается уведомление о том, чтобы в течение 48 часов они прошли тест методом ПЦР. Если граждане не пройдут ПЦР тест за это время, то они будут привлечены к административным мерам.

К третьей категории относятся страны, куда авиарейсы запрещены, так как ситуация нестабильная. Это: Азербайджан, Великобритания, Ирак, США, Чехия и другие страны.

«20 июня были возобновлены авиарейсы с Турцией. Совершено шесть рейсов. За эти три дня к нам прибыло порядка 905 пассажиров. Среди них у 203 пассажиров была справка о прохождении теста на коронавирусную инфекцию. Остальным пассажирам были вручены уведомления о том, что они должны пройти тест на коронавирус. Кроме того, все прибывающие проходили термометрию и анкетирование. Анкетирование проводится для того чтобы, в случае, если кто-то заболеет, можно было в кратчайшие сроки установить контактных лиц. В дальнейшем, если эпидемиологическая ситуация улучшится, будет прорабатываться вопрос о возобновлении авиарейсов и с другими странами», - заключил Садвакас Байгабулов.

В случае, если у пассажиров будет высокая температура, то их изолируют на 14 дней и поместят в стационарный карантин.



