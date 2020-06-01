Какие правила чаще всего нарушают водители Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками патрульной полиции УП города Талдыкорган с начала текущего года по линии дорожной безопасности составлено 7937 административных протоколов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ужесточение наказания, граждане продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. С начала года выявлено 46 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, по ним приняты соответствующие меры. Вместе с тем, за тонировку автотранспорта составлено 350 протоколов, без соответствующих документов ездили 320 водителей, 429 граждан проигнорировали требования пользования ремнями безопасности во время езды», - заметил начальник управления полиции Талдыкоргана, полковник полиции Аскар Нурсапа.

Ко всем нарушителям принимаются строгие меры административного воздействия в рамках действующего законодательства.

«Пешеходы, как и водители, такие же равноправные участники дорожного движения, к которым предъявляются аналогичные требования по соблюдению ПДД. Переход улицы в неустановленных местах является одним из основных нарушений, и влечет за собой серьезные последствия. Так, с начала года в городе выявлено 516 горе-пешеходов, в отношении их составлены административные протокола», - добавил полковник Нурсапа.