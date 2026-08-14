Какие права имеют сезонные и временные работники в Казахстане
Временные и сезонные работники в Казахстане имеют право на своевременную зарплату, безопасные условия труда, оплачиваемый отпуск и другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, передает агентство Kazinform.
Временный или сезонный характер работы не означает, что работник получает меньше трудовых прав. Основные гарантии распространяются на него так же, как и на других работников. Об этом рассказал руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Астане Ерлан Исмагулов.
По его словам, трудовой договор может заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок. При этом в документе должны быть указаны должность или трудовая функция, место работы, срок договора, дата начала работы, режим рабочего времени и отдыха, условия оплаты труда и другие обязательные условия.
Для сезонных работников действуют отдельные нормы Трудового кодекса. Сезонной считается работа, которая выполняется из-за климатических или других природных условий в течение определенного периода, но не более одного года.
В трудовом договоре при этом должны быть указаны условие о сезонной работе и период ее выполнения.
Испытательный срок для сезонных работников не устанавливается.
Сезонные и временные работники также имеют право на:
- своевременную и полную выплату заработной платы;
- безопасные условия труда;
- установленную продолжительность рабочего времени и отдыха;
- социальные гарантии;
- ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск.
— Также сохраняется право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск. При прекращении трудового договора за неиспользованные дни отпуска производится компенсационная выплата в соответствии со статьей 96 Трудового кодекса, — отметил Ерлан Исмагулов.
Отдельно в Инспекции труда напомнили об охране труда. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия работы, провести необходимые инструктажи и предоставить средства индивидуальной защиты, если они необходимы. Эти требования действуют независимо от того, на какой срок заключен трудовой договор.
В Инспекции труда также подчеркнули, что работодатель обязан официально оформить каждого работника, а заключение срочного трудового договора должно иметь законные основания.
При прекращении трудовых отношений работнику должны произвести все предусмотренные законом выплаты, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск.
Таким образом, срочный или сезонный характер работы не может быть основанием для ущемления трудовых прав работника.
Ранее сообщалось, что казахстанцы могут обжаловать решение медико-социальной экспертизы по утрате профессиональной трудоспособности.