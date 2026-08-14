Какие права имеют сезонные и временные работники в Казахстане

Временные и сезонные работники в Казахстане имеют право на своевременную зарплату, безопасные условия труда, оплачиваемый отпуск и другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, передает агентство Kazinform.

Временный или сезонный характер работы не означает, что работник получает меньше трудовых прав. Основные гарантии распространяются на него так же, как и на других работников. Об этом рассказал руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Астане Ерлан Исмагулов.

По его словам, трудовой договор может заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок. При этом в документе должны быть указаны должность или трудовая функция, место работы, срок договора, дата начала работы, режим рабочего времени и отдыха, условия оплаты труда и другие обязательные условия.

Для сезонных работников действуют отдельные нормы Трудового кодекса. Сезонной считается работа, которая выполняется из-за климатических или других природных условий в течение определенного периода, но не более одного года.

В трудовом договоре при этом должны быть указаны условие о сезонной работе и период ее выполнения.

Испытательный срок для сезонных работников не устанавливается.

Сезонные и временные работники также имеют право на:

своевременную и полную выплату заработной платы;

безопасные условия труда;

установленную продолжительность рабочего времени и отдыха;

социальные гарантии;

ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск.

— Также сохраняется право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск. При прекращении трудового договора за неиспользованные дни отпуска производится компенсационная выплата в соответствии со статьей 96 Трудового кодекса, — отметил Ерлан Исмагулов.

Отдельно в Инспекции труда напомнили об охране труда. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия работы, провести необходимые инструктажи и предоставить средства индивидуальной защиты, если они необходимы. Эти требования действуют независимо от того, на какой срок заключен трудовой договор.

В Инспекции труда также подчеркнули, что работодатель обязан официально оформить каждого работника, а заключение срочного трудового договора должно иметь законные основания.

При прекращении трудовых отношений работнику должны произвести все предусмотренные законом выплаты, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск.

Таким образом, срочный или сезонный характер работы не может быть основанием для ущемления трудовых прав работника.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут обжаловать решение медико-социальной экспертизы по утрате профессиональной трудоспособности.