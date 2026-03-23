Какие права и обязанности есть у коллекторов в Казахстане

Кто такие коллекторы, в каких ситуациях они имеют право действовать и какие права принадлежат должникам? На эти вопросы ответила адвокат коллегии адвокатов Северо-Казахстанской области Ольга Гаврик.

— Кто такой коллектор и кто может им стать?

— Коллекторское агентство — это юридическое лицо. Юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность, подлежит учетной регистрации в течение трех месяцев со дня его государственной регистрации (перерегистрации) в государственной корпорации «Правительство для граждан».

Реестр коллекторских агентств, прошедших учетную регистрацию, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа. Уполномоченным органом является Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Юридическое лицо, не включенное в реестр коллекторских агентств, не вправе осуществлять коллекторскую деятельность, характеризовать себя как занимающееся коллекторской деятельностью, а также использовать в своем наименовании слова «коллекторское агентство», производные от них слова, предполагающие, что оно осуществляет коллекторскую деятельность.

Если вам позвонили и представились сотрудником коллекторского агентства, вы можете записать все данные организации и проверить эти сведения на сайте АРРФР в разделе «Иные финансовые организации»/ «Реестры разрешений и уведомлений». Если компания есть в списке действующих коллекторских агентств, значит, она работает законно и можно продолжать общение. Если нет — потребуйте, чтобы вам больше не звонили.

— Какие услуги предоставляют коллекторские агентства?

— Коллекторская деятельность осуществляется в случае возникновения задолженности и наличия в договоре банковского займа или договоре о предоставлении микрокредита права кредитора на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Поэтому вы можете проверить имеется ли в вашем договоре банковского займа пункт дающий право Банку на привлечение коллекторского агентства. Если такого пункта нет необходимо обратиться с жалобой в уполномоченный орган — Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Согласно закону, срок оказания услуг по коллекторской деятельности в отношении задолженности по договору о взыскании задолженности должен быть не менее шести месяцев и не более пяти лет.

Поэтому, если с вами связываются коллекторы, вы имеете право требовать все документы, касающиеся вашего долга. Среди них должен быть и договор, заключенный между кредитором и коллекторским агентством. Также обратите внимание на дату заключения договора. Если с момента его подписания прошло более пяти лет, коллекторское агентство не имеет права взыскивать этот долг.

— Что имеют право делать коллекторы и как они могут устанавливать контакт?

— Сотрудники коллекторского агентства могут общаться с самим должником, его представителями, субдолжниками и поручителями по вопросам взыскания долга. Если это указано в кредитном договоре, они также могут обращаться к родственникам, коллегам или другим лицам, не имеющим отношения к кредиту, чтобы узнать контактные данные должника.

Коллекторы могут связываться с должником несколькими способами.

В частности, они имеют право:

звонить с официального телефонного номера

проводить личные встречи с должником,

направлять письменные уведомления по почте.

Если должник является физическим лицом, такие письма отправляются по его месту жительства. Если должник — юридическое лицо, письма направляются по месту нахождения организации или по указанному адресу. Кроме того, коллекторы имеют право использовать мобильную связь для отправки текстовых или голосовых сообщений, а также связываться через интернет, например, посредством электронной почты.

Тем не менее при каждом телефонном звонке или при отправке сообщения коллекторское агентство обязано в обязательном порядке предоставить о себе полную информацию. То есть оно должно сообщить наименование коллекторского агентства, его местонахождение, фамилию, имя, отчество (если указано в удостоверении личности) и должность сотрудника, который выходит на связь с должником, а также указать, от имени какого кредитора осуществляется обращение.

Кроме того, законодательством установлены также временные ограничения на взаимодействие коллекторов с должником. Они имеют право связываться с должником только в рабочие дни с 08:00 утра до 21:00 вечера.

Личные встречи по инициативе коллекторского агентства не должны проводиться более трех раз в неделю и не допускается их проведение чаще одного раза в день. Такие встречи могут быть организованы по месту жительства должника, по месту его нахождения, по адресу его регистрации либо в офисе коллекторского агентства.

Телефонные разговоры также осуществляются в указанный временной промежуток, при этом коллекторскому агентству не разрешается совершать более трёх звонков в неделю.

— Что запрещено делать коллекторам?

— Коллекторам запрещается разглашать сведения о задолженности без письменного согласия должника. Также им не допускается предоставлять недостоверную информацию о размере долга — в частности, умышленное завышение суммы задолженности является нарушением законодательства.

Кроме того, коллекторам строго запрещается применять физическое воздействие в отношении должника, наносить ущерб его имуществу, оскорблять, запугивать, шантажировать либо совершать иные действия, унижающие честь и достоинство человека. Все подобные действия являются незаконными.