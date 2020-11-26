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Какие позиции могут занять партии на предстоящих выборах - прогноз эксперта

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Ноября 2020, 14:37
Какие позиции могут занять партии на предстоящих выборах - прогноз эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе экспертной встречи об особенностях и роли парламентских выборов в Мажилис, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов поделился прогнозами о том, какие позиции могут занять партии на предстоящих выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, нужно понимать, что «коронакризис» привел общество и бизнес к простому пониманию того, что без политического представительства любая отрасль, регион обречен. Мы видим, что отрасли, которые имели политическое представительство, пережили более менее лето/весну нормально. Отрасли, у которых не было этого, будут выбираться из кризиса еще и в следующий год, как минимум. Соответственно, это влечет большой интерес к политическим партиям. С этим и связан, я думаю, ребрендинг партий. «Бірлік» стала партией «Адал», теперь больше опирается на кадровый состав, который был в НПП», - отметил спикер.

По его словам, мы не должны рассматривать выборы сами по себе. Мы должны их рассматривать в контексте прошедших выборов, которые показали новые тренды, например, приход молодых избирателей, изменение политической агитации, которая ушла в социальные сети.

«С другой стороны, мы не должны забывать о том, что будут выборы акимов сельских округов районного значения. Это свыше двух тысяч постов. Для многих партий, которые будут участвовать в предстоящих выборах, есть второй раунд, который они будут отыгрывать на выборах акимов. Очень большими будут требования к региональной сети, потому что нужно выходить в села, районы», - сказал Марат Шибутов.

Спикер подчеркнул, что на выборы представляют все больше молодых избирателей. Соответственно демографически картина меняется, под нее подстраиваются партии.

«Мы видим, ребрендинг Коммунистической партии. Они видят, что от них уходит поколение, которое раньше поддерживал их. Теперь Народная партия – уже что-то другое. Она будет захватывать больше людей. Очень важная вещь, которая происходит у нас на правом фланге. Примерно за один и тот же электорат будут бороться, как минимум партии «Ак жол» и «Адал». Они обе говорят, что являются партиями бизнеса, сейчас они будут биться за эту аудиторию. Тут же еще партия «Ауыл», которая тоже партия бизнеса, но в пищевой, сельскохозяйственной отрасли», - пояснил спикер.

На левом фланге, по его мнению, ситуация полегче. В центре оказывается партия «Nur Otan».

«Думаю, что Общенациональная социал-демократическая партия стоит на правом фланге. Она вступит, допустим, в борьбу с «Ауылом» и «Ак жолом» на национал-патриотическом, национал-популистском направлениях. Соответственно, за правый фланг будет самая большая борьба», - заключил член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов.


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