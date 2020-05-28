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Какие потери понесет туристический бизнес Казахстана в 2020 году

28 Мая 2020 15:20
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Какие потери понесет туристический бизнес Казахстана в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введенными ограничениями потери отрасли в сфере въездного туризма в текущем году составят 70-80%. Об этом заявил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя не отметить катастрофически негативное воздействие на отечественный туризм от пандемии коронавирусной инфекции. По нашим подсчетам, в связи с введенными ограничениями, потери отрасли в сфере въездного туризма в текущем году составят 70-80%», - сказал Дастан Рыспеков.

К примеру, как отметил спикер, по данным Национального банка объем экспорта услуг от туризма в 2019 году составил на уровне 2,5 млрд долларов США.

В условиях чрезвычайного положения Правительство на основе предложений НПП «Атамекен» и туристского сообщества разработало ряд экстренных мер по государственной поддержке предпринимательства, в том числе и субъектов в сфере туризма.

Ранее он сообщил о запланированных мерах стимулирования туристического бизнеса.


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Ключевые слова: Туризм, Здравоохранение, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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