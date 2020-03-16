Какие потери несет туристическая отрасль в Казахстане из-за введения запрета на выезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие потери несет туристическая отрасль в Казахстане из-за введения запрета на выезд, рассказал на брифинге в СЦК вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Туристическая отрасль находится в очень непростой ситуации. Туроператоры несут потери, связанные с ограничением на выезд с территории нашей страны за рубеж», - сказал Уркен Бисакаев.

Он также назвал конкретные цифры.

«По нашим расчетам, в период действия чрезвычайного положения от поездок должны отказаться 5 526 человек, на сумму более 2,7 млрд тенге», - уточнил Уркен Бисакаев.

По данным Минкультуры, до объявления чрезвычайного положения в туристические организации обратились более 4 тысяч человек, чтобы сдать путевки.