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Какие потери несет туристическая отрасль в Казахстане из-за введения запрета на выезд
16 Марта 2020 21:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие потери несет туристическая отрасль в Казахстане из-за введения запрета на выезд, рассказал на брифинге в СЦК вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Туристическая отрасль находится в очень непростой ситуации. Туроператоры несут потери, связанные с ограничением на выезд с территории нашей страны за рубеж», - сказал Уркен Бисакаев.
Он также назвал конкретные цифры.
«По нашим расчетам, в период действия чрезвычайного положения от поездок должны отказаться 5 526 человек, на сумму более 2,7 млрд тенге», - уточнил Уркен Бисакаев.По данным Минкультуры, до объявления чрезвычайного положения в туристические организации обратились более 4 тысяч человек, чтобы сдать путевки.
Ключевые слова: Правительство РК, Туризм, Коронавирус,
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