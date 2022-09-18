18 Сентября 2022, 15:52

Какие постановки покажет столичный театр имени Калибека Куанышбаева в новом сезоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 сентября в 19:00 Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открывает XXXII новый театральный сезон. Новый сезон по сложившейся традиции открывается постановкой «Абай» М.Ауэзова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

То, что театр каждый новый сезон встречает своих зрителей спектаклем «Абай», стало уже традицией. Этот спектакль имеет свою особенность и мотив на открытие занавеса сцены нового театрального сезона. Роль Абая стала вершиной сценического искусства выдающегося казахского актера Калибека Куанышбаева, имя которого носит столичный театр. Поэтому постановка этого спектакля возлагает еще большую ответственность на артистов.

Постановка режиссера, заслуженного деятеля Казахстана Алимбека Оразбекова в жанре трагедии по мотивам произведения М.Ауэзова рассказывает о разных периодах жизни великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Роль Абая исполняют народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов и заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов. Всего в постановке задействованы 65 актеров. Художник-постановщик - Канат Максутов. Хормейстер - заслуженный деятель Казахстана Амантай Жумашев.

«Хорошо ли я прожил до нынешнего дня, плохо ли, но пройдено немало. Всего было вдоволь в этой жизни: и споров, и тягостных пересудов, и борьбы, и недостойных ссор… Но вот, когда уже виден конец пути, когда обессилел и устал душой, я убеждаюсь в бесплодности своих благих намерений, в суетности и бренности человеческой жизни.. И терзает мысль: чему же посвятить остаток дней своих? Чем заняться? Попытаться облегчить страдания народа? Может быть, умножать стада? Постигать науки и дальше? А может, посвятить себя служению вере? Заняться воспитанием детей?», - писал Абай в 1890 году.

Мысль Абая, осуждающая многовековые консервативные обычаи и немые силы, события развития философии Абая и ее глобализация, с драматургией великого М. Ауэзова на сцене несмотря на ее почти вековую давность, не потеряла актуальности и для сегодняшнего зрителя.

Гастроли и фестивали

Государственный акадеический казахский музыкально-драматический театра им.К.Куанышбаева с 29 сентября по 2 октября представит в городе Семее шесть постановок. В рамках гастрольного тура жители и гости города Семей смогут увидеть лучшие спектакли из репертуара столичного театра.

С 18 по 23 октября в театре пройдет XXVIIІ республиканский театральный фестиваль, посвященный 100-летию выдающейся актрисы театра и кино, лауреата Государственной премии Казахской ССР, народной артистки СССР и Казахской ССР Жандарбековой Шолпан Исабековны. В рамках фестиваля также запланированы мероприятия, посвященные 80-летию народного артиста Казахстана Кадыра Жетписбаева. Театр представит на фестивале постановку «Алтайдан ауған ел» (реж: Ф Молдагали).

Драма «Ғасырдан да ұзақ күн», поставленная на сцене театра им.К.Куанышбаева в 2003 году известным режиссером, Халық Қаһарманы А.Мамбетовым, откроет II Международный театральный фестиваль TEATRALL, посвященный 90-летию А.Мамбетова. Эта единственная постановка, режиссера Мамбетова, которая до сих пор сохранилась на казахстанской театральной сцене в первозданном виде.

А вниманию экспертов фестиваля будет представлена музыкальная драма Г.Мусрепова «Баян Сұлу – Қозы Көрпеш» (Реж: Г.Балпеисова), поставленная в 2022 году.

Также творческий коллектив примет участие в XVII театральном фестивале стран Центральной Азии, с постановкой М. Сервантеса «Дон Кихот» (Реж: А. Омирбекулы).

В сентябре состоится премьера комедии «01», посвященная жизни столицы. Для постановки нового спектакля была приглашена актриса, режиссер, один из создателей и художественный руководитель независимого экспериментального театра АРТиШОК г. Алматы Галина Пьянова. В октябре состоится премьера детского спектакля «Бала мерген» К.Жетписбаева.