Какие пособия предусмотрены казахстанским семьям с детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о пособиях, предусмотренных для семей с детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальная модель социальной поддержки семей с детьми включает комплекс государственных пособий и услуг, направленных на поддержку семей с детьми, а также систему стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей. Так, за последние 10 лет численность получателей государственных пособий семьям, имеющим детей, увеличилась на 528,6 тысячи человек (в 2011 году – 1 358 551 человек, в 2020 году – 1 887 179 человек), сумма государственных средств возросла почти в 4 раза (в 2011 году – 160,9 млрд. тенге, в 2020 году – 635,3 млрд тенге). При этом, согласно статистическим данным, численность родившихся детей с 2011 года повысилась на 14,2% (в 2011 году – 372 690 детей, в 2020 году – 425 625 детей)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Социальная поддержка семей за счет республиканского бюджета осуществляется путем выплаты пособий:

на рождение ребенка – для всех семей, родивших ребенка (размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 38 МРП, или 110 846 тенге, на четвертого и более детей 63 МРП, или 183 771 тенге), в 2020 году для 430,7 тысячи семей выплачено 52,3 млрд тенге.

по уходу за ребенком до достижения им одного года – для неработающих женщин (в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье, на первого ребенка – 5,76 МРП, или 16 802 тенге, на второго ребенка - 6,81 МРП, или 19 865 тенге, на третьего ребенка - 7,85 МРП, или 22 899 тенге, на четвертого и более ребенка- 8,9 МРП, или 25 962 тенге). В 2020 году для 120,9 тысячи семей выплачено 31,7 млрд. тенге.

Также для работающих женщин предусмотрены единовременная социальная выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев (средний размер выплаты в 2020 году составил 498,7 тысячи тенге, которую получили 96,4 тысячи человек на общую сумму 203,2 млрд тенге);

ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком до одного года в размере 40% от среднемесячного дохода за последние два года (средний размер выплаты в 2020 году составил 32 055 тенге, получателями которой являлись 501,6 тысячи человек на общую сумму 106,4 млрд тенге).

«Помимо этого, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода (в 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальных выплат по уходу за ребенком до одного года из Государственного фонда социального страхования (далее –ГФСС) было перечислено 5,7 млрд тенге)», - отметил зампремьера.

Кроме того, в целях повышения статуса и авторитета многодетных матерей и многодетных семей предусмотрены ежемесячные государственные пособия, выплачиваемые независимо от дохода семьи (государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени в размере 18 669 тенге (6,4 МРП), пособие в дифференцированном размере в зависимости от количество детей в семье многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей ( с 4 детьми составляет 16,03 МРП – 46 760 тенге, для семей с 5 детьми - 20,04 МРП – 58 457 тенге, с 6 детьми -24,05 МРП – 70 154 тенге, с 7 детьми -28,06 МРП – 81 852 тенге, с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка). Совокупная сумма в 2020 году составила 285,3 млрд тенге.

Также семьям с низким доходом (с доходом на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума) назначается адресная социальная помощь. Детям из малообеспеченных семей предоставляется гарантированный социальный пакет (для детей школьного возраста - бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд в городском общественном транспорте, обеспечение школьной формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста - обеспечение продуктовыми наборами и товарами бытовой химии для детей). В 2020 году АСП назначена 184,7 тысячи семей, в них 936,2 тысячи получателей в общей сумме 75,3 млрд тенге.



