Какие послабления ввели для казахстанцев с «синим» статусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВК по нераспространению COVID-19 дали разъяснения послаблениям, введенным новым постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 18 февраля 2022 года Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан А.Есмагамбетовой подписано постановление № 10 предусматривающее послабления действующих ограничений для участников проекта «Ashyq».

Как разъясняет Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19:

- Для посетителей с нейтральным «синим» статусом исключены ограничения при посещении мест массового скопления в «красной» зоне – ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, выставок, караоке, ночных клубов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных мероприятий и марафонов, оздоровительных и религиозных объектов, игровых клубов, казино, а также торжественных, памятных, зрелищных и иных мероприятий, при заполняемости помещений до 70%.

- Сняты ограничения в «желтой» зоне для всех видов деятельности.

Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 11 от 18 февраля 2022 года внесены некоторые изменения в действующие постановления.

- Отменена изоляция контактных на домашний карантин, при отсутствии симптомов заболеваний.

- Расширен перечень лиц, подлежащих вакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер): включены лица с первой, второй и третьей группой инвалидность и лица, получившие первую дозу вакцины за рубежом для завершения первичного курса.

- Расширен перечень лиц, подлежащих ревакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер): включены лица с первой, второй и третьей группой инвалидность и лица, в возрасте 50 лет и старше.

- Для въезда в Республику Казахстан, при предоставлении документального подтверждения не требуется проведение ПЦР-теста лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

- Сняты ограничения на вход сопровождающих лиц в организации образования, при условии наличия у них «зеленого» или «синего» статусов.

- Исключен запрет на вход в кинозалы с едой и напитками.



