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Какие послабления ввели для казахстанцев с «синим» статусом

18 Февраля 2022 23:22
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Какие послабления ввели для казахстанцев с «синим» статусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВК по нераспространению COVID-19 дали разъяснения послаблениям, введенным новым постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее, 18 февраля 2022 года Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан А.Есмагамбетовой подписано постановление № 10 предусматривающее послабления действующих ограничений для участников проекта «Ashyq».

Как разъясняет Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19:

- Для посетителей с нейтральным «синим» статусом исключены ограничения при посещении мест массового скопления в «красной» зоне – ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, выставок, караоке, ночных клубов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных мероприятий и марафонов, оздоровительных и религиозных объектов, игровых клубов, казино, а также торжественных, памятных, зрелищных и иных мероприятий, при заполняемости помещений до 70%.

- Сняты ограничения в «желтой» зоне для всех видов деятельности.

Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 11 от 18 февраля 2022 года внесены некоторые изменения в действующие постановления.

- Отменена изоляция контактных на домашний карантин, при отсутствии симптомов заболеваний.

- Расширен перечень лиц, подлежащих вакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер): включены лица с первой, второй и третьей группой инвалидность и лица, получившие первую дозу вакцины за рубежом для завершения первичного курса.

- Расширен перечень лиц, подлежащих ревакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер): включены лица с первой, второй и третьей группой инвалидность и лица, в возрасте 50 лет и старше.

- Для въезда в Республику Казахстан, при предоставлении документального подтверждения не требуется проведение ПЦР-теста лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

- Сняты ограничения на вход сопровождающих лиц в организации образования, при условии наличия у них «зеленого» или «синего» статусов.

- Исключен запрет на вход в кинозалы с едой и напитками.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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