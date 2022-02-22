Какие послабления ограничительных мер приняты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о принятых послаблениях ограничительных мер в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, Межведомственной комиссией приняты послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, в том числе для лиц с «зеленым» и «синим» статусами «Ashyq» (у посетителей) во всех зонах эпидемиологического риска – разрешено посещение объектов, но в «красной» зоне сохраняются ограничения к заполняемости объектов с массовым скоплением населения до 70%», – сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Кроме того, сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн-режиме и отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев.

Также разрешен въезд гражданам 30 иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации, без ПЦР теста и отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний.

«Кроме того, в целях увеличения охвата вакцинацией и ревакцинацией уязвимых групп населения в Казахстане, инвалидам всех групп разрешено использование всех видов вакцин, в том числе вакцины Pfizer», - отметила министр.

«Также разрешено использование вакцины Pfizer для ревакцинации лиц старше 50 лет и для завершения первичного курса вакцинации лицам, получившим первый компонент за пределами Казахстана», - заключила глава Минздрава.