Какие послабления карантина ждут акмолинцев с 16 ноября

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с 00:00 часов 16 ноября вступает в силу новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №40, которое вносит ряд послаблений в связи с тем, что регион уже неделю находится в «желтой» зоне по распространению КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому документу, возобновлено движения межобластных, внутриобластных, городских регулярных и нерегулярных туристических и автобусных перевозок при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек.

Для участников проекта «Ashyq» режим работы продлен с 07:00 до 01:00 часов, лидерам проекта - до 03:00. При этом участникам проекта допускается заполняемость до 50% (но не более 60 человек), а лидерам – не более 70 человек.

Те объекты питания и летние площадки, которые не являются участником проекта «Ashyq», смогут работать при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест с режимом работы с 07:00 до 00:00.

Сохраняется запрет на проведение поминок в банкетных залах и религиозных объектах, за исключением участников проекта «Ashyq». Последние могут проводить такие мероприятия при заполняемости до 30%, но не более 50 мест (банкетные залы), и до 30%, но не более 30 человек (религиозные объекты). Также в выходные дни обязательно наличие безопасного «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей.

Новый документ разрешает деятельность объектов культуры (репетиции) до 30 человек, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии - при заполняемости не более 20%.

Можно проводить спортивные мероприятия со зрителями при заполняемости не более 15%. Разрешаются детские оздоровительные организации при заполняемости не более 50%, а также деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита.

Разрешается проведение коллективных богослужений, в том числе проведение «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие, осуществляется при условии наличия безопасного «зеленого « статуса у сотрудников и посетителей, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека.

Разрешается также деятельность крытых непродовольственных и продовольственных рынков. Торгово-развлекательные центры, торговые дома, непродовольственные магазины работают при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности и из расчета 4 кв. м на одного посетителя с режимом работы до 18 часов.

Разрешена деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги, детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров.

Фитнес-центры, йога-центры, тренажерные залы и спортивно-оздоровительные центры работают по предварительной записи при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя.

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 16 ноября.