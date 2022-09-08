Какие поручения из Послания Президента уже вошли в проект бюджета на 2023-2025 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мероприятия послания, имеющие высокую степень проработки, уже нашли отражение в проекте бюджета на 2023-2025 годы. Об этом сообщила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назову несколько крупных направлений. Это новый национальный проект «Комфортная школа». Проект разработан и находится на согласовании. На его реализацию в проекте бюджета на трехлетний период предусмотрено 2,6 трлн тенге, из них на 2023 год – 500 млрд тенге», - сказала Татьяна Савельева.

Кроме того, как отметила вице-министр, есть пилотный проект в области сельского хозяйства по повышению доходов населения.

Проект был успешно реализован в 2019 году в Жамбылской области.

Для его поэтапного масштабирования в проекте бюджета заложено 117 млрд тенге на три года, на 2023 год – 52 млрд тенге.

В целях доведения к 2025 году доли местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95 %, расходы предусмотрены местным исполнительным органам в рамках трансфертов общего характера.

Второе, мероприятия, находящиеся на стадии проработки механизмов реализации и разработки нормативно-правовой основы:

- реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

- последовательное доведение минимальной базовой ставки пенсии до 70 %;

- увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет;

- повышение выплат по потере работы до 45 % от среднемесячного дохода;

- обеспечение 100 тыс. молодых казахстанцев различными мерами занятости (молодежная практика, общественные работы, гранты);

- оказание мер содействия добровольному переселению кандасов для повышения мобильности рабочей силы.