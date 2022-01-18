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Какие поручения дал Премьер-Министр РК по недопущению роста инфляции

18 Января 2022 12:15
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Какие поручения дал Премьер-Министр РК по недопущению роста инфляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены меры по недопущению роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Премьер-Министр отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении в Мажилисе Парламента обратил особое внимание на вопросы инфляции и поставил задачу стабилизировать цены.

«Уровень инфляции снизился с 8,9% в сентябре до 8,4% в декабре прошлого года. Но это все равно высокий уровень. Люди меньше могут купить на свою зарплату, так как снижается покупательская способность. Это в целом снижает эффективность экономической и социальной политики государства. Поэтому уделяется особое внимание на инфляцию, на стабильность цен», - сказал А.Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул необходимость принятия более глубоких и системных мер, которые позволят увеличить объем производства продовольственных товаров, насыщенность внутреннего рынка товарами, пересмотра механизма ценообразования на ключевые энергоносители и тарифы на платные слуги.

Агентству по защите и развитию конкуренции поручено усилить работу по мерам антимонопольного реагирования и расследованию посреднических схем.

«Мы не должны позволить недобросовестным продавцам и посредникам наживаться за счет неоправданных и высоких наценок», - сказал А.Смаилов.

Акиматам регионов дано поручение активизировать работу по контролю за торговыми надбавками и предельными ценами, Министерству финансов совместно с Министерством торговли и интеграции – проработать вопросы проведения пилотного проекта по обязательной выписке электронных счетов-фактур со стадии импорта или производства до розничной реализации конкретных товаров, что позволит производить мониторинг наценки на каждом уровне перепродажи.

Для обеспечения насыщения внутреннего рынка продовольствием Министерству сельского хозяйства поручено просчитать объемы производства и потребления сельхозпродукции и при необходимости вводить экспортные ограничения.

Министерству энергетики в месячный срок подготовить законодательные поправки по реформированию структуры производства и реализации нефтепродуктов.

«Необходимо сократить цепочку поставок и проанализировать практику ценообразования на нефтепродукты. Лишние звенья должны быть отсечены», - подчеркнул А.Смаилов.

Глава Правительства поручил Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития принять предусмотренные законодательством меры по сохранению цен на уголь на уровне 2021 года.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено провести мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности и реализовать меры по их дальнейшей дозагрузке.

Министерству национальной экономики совместно с госорганами до 1 февраля т.г. внести в Правительство Комплекс мер по контролю и снижению инфляции.


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#Правительство РК   #Экономика  
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