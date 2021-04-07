Какие популярные заведения Алматы оштрафовали с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций назвал список популярных заведений мегаполиса, в которых в этом году нарушали карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Садвакаса Байгабулова, в состав мониторинговых групп входят представители акиматов, палаты предпринимателей «Атамекен» и полицейские. Большую поддержку оказывают волонтеры, которые ежедневно вызываются помогать выявлять нарушения карантинных мер.

При выявлении нарушений представители мобильных групп, фиксируют происходящее на фото и видео, чтобы в последующем составить рапорты для передачи административных дел в санитарно-эпидемиологическую службу. Санврачи составляют протокола и выдают предписание о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий и сантребований.

По словам Садвакаса Байгабулова, в большей степени это касается ресторанов, которые постоянно проводят свадьбы, банкеты, или ночных клубов, которые организовывают массовые мероприятия.

К примеру, с 1 января по 6 апреля 2021 года алматинскими мониторинговыми группами выявлены нарушения в следующих заведениях. Среди них:

В Алатауском районе - кафе «Жақсылық», «Центр шашлыка» бильярдный клуб ТОО «Шамо», компьютерный клуб «Эгоист», ТРЦ «Алатау», бильярдный клуб «Alimus», караоке клуб «Алем», кафе «Лейла».

В Алмалинском районе - ресторан «Finik», ночной клуб «Fizika», кафе «Boohouse», кафе «Пират», кафе «Endorphin», кафе «Где то», Loto Club, ИП ТОПАЗ.

В Ауэзовском районе - караоке-бар «Рыба моей мечты», лото клуб ТОО «Ejelgi Arman», кафе «Лабиринт».

В Бостандыкском районе - ресторан «Sunset», таверна «Шмель», ночной клуб «Queer» ТОО «Alfa International Construction and Trade Company» арендодатель, ночной клуб «Queer», спортивный батутный парк ТОО «Kango», ресторан «Nino», лаундж бар «Мята», караоке-клуб «Министры», кафе «Salam Bro», караоке клуб «Ориент», компьютерный клуб «Стронг».

В Жетысуском районе - компьютерный клуб физлицо Ниязова Ж.А., игровой клуб «Gameclub», игровая площадка физ.лицо Куандыкова Ж.С., игровой зал «Ломатик», компьютерный клуб «SKY SPORT», лото клуб ТОО «ГринККМ».

В Медеуском районе - бинго клуб Виктория, компьютерный клуб ТОО «Ordagamecenter», ресторан «Манана», ресторан «Пугасов», бар «Бармаглот», кафебар «Hookan Dreems», ресторан «Айлина», бар «Небо», бильярдный клуб «Rush7gill pub», клуб «Loto», игровой клуб «AVANGARD», ресторан «Лауреат», бар «Мята», игровой клуб «Avangard», бар «Bacha», бар «Bacha».

В Наурызбайском районе - кафе «Премьера», кафе «Таужолы», ресторан (банкетный зал) «Baqsarai», ресторан «Байтерек».

В Турксибском районе - общественное объединение игровой клуб «БекАр», ресторан-гостиничный комплекс «Erbil», игровой клуб «ВAZA», ресторан «Talavi», кафе «Нинигри».

Представитель Садвакас Байгабулов отметил, что мониторинговые группы не стоит воспринимать, как карательную структуру, так как главная цель их недопущение масштабного распространения коронавирусной инфекции. Он призвал алматинцев, в период пандемии и реалиях третьей волны коронавируса неукоснительно соблюдать требования мер безопасности: строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, соблюдать меры личной гигиены, не посещать тои, свадьбы, поминки, дискотеки и другие места скопления людей.

Напомним, в Алматы с начала года оштрафовали более 3 тысяч нарушителей карантина на сумму свыше 200 млн тенге.