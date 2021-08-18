Какие поправки могут внести в закон о естественных монополиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай рассказал о вносимых поправках в Закон о естественных монополиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается поправок в Закон о естественных монополиях, с прошлого года действует рабочая группа по внесению изменений и дополнений в закон. В этом году эта работа тоже активно проводилась. От общественности подано более 50 поправок. Расскажу в целом, какие поправки были приняты: во-первых, это применение индексации для некоторых субъектов естественных монополий. Это для того, чтобы не было резкого роста тарифов и не превышало уровня инфляции. Кроме того, от общественности поданы такие поправки, как передача бесхозных сетей и сетей, построенных за счет средств местных исполнительных органов, на баланс субъекта естественных монополий», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.