Какие поправки могут внести в закон о естественных монополиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай рассказал о вносимых поправках в Закон о естественных монополиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается поправок в Закон о естественных монополиях, с прошлого года действует рабочая группа по внесению изменений и дополнений в закон. В этом году эта работа тоже активно проводилась. От общественности подано более 50 поправок. Расскажу в целом, какие поправки были приняты: во-первых, это применение индексации для некоторых субъектов естественных монополий. Это для того, чтобы не было резкого роста тарифов и не превышало уровня инфляции. Кроме того, от общественности поданы такие поправки, как передача бесхозных сетей и сетей, построенных за счет средств местных исполнительных органов, на баланс субъекта естественных монополий», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.
По его словам, все это делается для того, чтобы потребители могли получать бесперебойные услуги субъектов естественных монополий.
«Кроме того, от общественности также поданы поправки такого характера, как контроль за закупками субъектов естественных монополий. В этом году мы эти поправки постарались внести в закон, этот проект закона сейчас находится в Сенате. После принятия данных поправок потребители смогут в электронном формате отслеживать закупки субъектов естественных монополий. Предложения и в настоящее время поступают в комитет, и по мере поступления комитет в рабочих группах данные поправки рассматривает», - заключил спикер.
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