+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -2 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие поправки хотят внести в Закон о СМИ

8 Ноября 2021 11:01
Поделиться:
Какие поправки хотят внести в Закон о СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев выступил на конференции касательно обсуждения законодательного развития сферы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Интернет-контент законодательно разграничат в Казахстане
Вопросы поправок в закон о СМИ обсуждают в столице Казахоязычные СМИ за рубежом: успех кандаса из Ирана. Каден Кабенулы назначен главным секретарем Синьцзяна Вакцинация, возросшее энергопотребление и коррупционные скандалы – обзор недели

«Как я уже отмечал в своем приветствии, министерство изучает текущее положение в сфере СМИ, изучает международный опыт и готовит свои поправки в законодательство. Целью разработки нового закона является создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ и защита прав журналистов», - сказал Кемелбек Ойшыбаев.

По его словам, министерство ставит перед собой следующие задачи:

- изучить международный опыт зарубежных стран в отрасли СМИ и практику их применения;

- привести отечественное законодательство в соответствии с нормами международного права, регулирующие вопросы «свободы слова»;

- урегулировать общественные отношения, связанные с процессами, создания, получения и распространения информации;

- устранить пробелы и противоречия в действующем законодательстве РК, регулирующем вопросы СМИ.


«Сейчас хотел бы остановиться на тех вопросах, которые изучаются в министерстве и по которым с нашей точки зрения необходимо совершенствовать законодательство. По каким-то из них у нас уже сформулировано видение, но оно подлежит согласованию с общественностью а также согласованию с другими госорганами», - заключил К. Ойшыбаев.

Напомним, в столице началась конференция с участием международных экспертов касательно законодательного развития сферы СМИ.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #СМИ   #МИОР  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Интернет-контент законодательно разграничат в Казахстане
Вопросы поправок в закон о СМИ обсуждают в столице
Казахоязычные СМИ за рубежом: успех кандаса из Ирана. Каден Кабенулы назначен главным секретарем Синьцзяна
Вакцинация, возросшее энергопотребление и коррупционные скандалы – обзор недели
Популярное
1 Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
2 190 должностных лиц наказали в Костанайской области
3 Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
4 Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших
5 Трагедия на шахте «Абайская»: семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание
6 Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
Читайте также
Казахоязычные СМИ за рубежом: успех кандаса из Ирана. Каден Кабенулы назначен главным секретарем Синьцзяна
ФСМС: в столице пациенты обеспечены бесплатными лекарствами на 9,12 млрд тенге
Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
190 должностных лиц наказали в Костанайской области
Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших
Трагедия на шахте «Абайская»: семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание
Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив