Какие поправки хотят внести в Закон о СМИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев выступил на конференции касательно обсуждения законодательного развития сферы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как я уже отмечал в своем приветствии, министерство изучает текущее положение в сфере СМИ, изучает международный опыт и готовит свои поправки в законодательство. Целью разработки нового закона является создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ и защита прав журналистов», - сказал Кемелбек Ойшыбаев.
По его словам, министерство ставит перед собой следующие задачи:
- изучить международный опыт зарубежных стран в отрасли СМИ и практику их применения;
- привести отечественное законодательство в соответствии с нормами международного права, регулирующие вопросы «свободы слова»;
- урегулировать общественные отношения, связанные с процессами, создания, получения и распространения информации;
- устранить пробелы и противоречия в действующем законодательстве РК, регулирующем вопросы СМИ.
«Сейчас хотел бы остановиться на тех вопросах, которые изучаются в министерстве и по которым с нашей точки зрения необходимо совершенствовать законодательство. По каким-то из них у нас уже сформулировано видение, но оно подлежит согласованию с общественностью а также согласованию с другими госорганами», - заключил К. Ойшыбаев.
Напомним, в столице началась конференция с участием международных экспертов касательно законодательного развития сферы СМИ.
- Интернет-контент законодательно разграничат в Казахстане
- Вопросы поправок в закон о СМИ обсуждают в столице
- Достижения и перспективы развития общественных советов РК обсудили в Нур-Султане
- «Астана» в полуфинале Кубка Казахстана обыграла «Кайрат»
- Казахоязычные СМИ за рубежом: успех кандаса из Ирана. Каден Кабенулы назначен главным секретарем Синьцзяна
- ФСМС: в столице пациенты обеспечены бесплатными лекарствами на 9,12 млрд тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана