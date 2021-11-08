Какие поправки хотят внести в Закон о СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев выступил на конференции касательно обсуждения законодательного развития сферы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже отмечал в своем приветствии, министерство изучает текущее положение в сфере СМИ, изучает международный опыт и готовит свои поправки в законодательство. Целью разработки нового закона является создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ и защита прав журналистов», - сказал Кемелбек Ойшыбаев.

По его словам, министерство ставит перед собой следующие задачи:

- изучить международный опыт зарубежных стран в отрасли СМИ и практику их применения;

- привести отечественное законодательство в соответствии с нормами международного права, регулирующие вопросы «свободы слова»;

- урегулировать общественные отношения, связанные с процессами, создания, получения и распространения информации;

- устранить пробелы и противоречия в действующем законодательстве РК, регулирующем вопросы СМИ.





«Сейчас хотел бы остановиться на тех вопросах, которые изучаются в министерстве и по которым с нашей точки зрения необходимо совершенствовать законодательство. По каким-то из них у нас уже сформулировано видение, но оно подлежит согласованию с общественностью а также согласованию с другими госорганами», - заключил К. Ойшыбаев.

Напомним, в столице началась конференция с участием международных экспертов касательно законодательного развития сферы СМИ.