Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Какие полномочия будут у наднационального органа по регулированию финансового рынка стран ЕАЭС

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Апреля 2021, 20:52
Какие полномочия будут у наднационального органа по регулированию финансового рынка стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Консультационного совета по валютной политике центробанков государств-членов ЕАЭС обсуждали полномочия наднационального органа по регулированию финансового рынка стран ЕАЭС. В чем необходимость данной организации, прокомментировал директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев, передает МИА «Казинформ».

- В настоящее время идет работа по формированию общего финансового рынка ЕАЭС, который позволит участникам финансовых рынков государств-членов ЕАЭС получить упрощенный доступ на рынки друг друга и увеличить глубину и охват национальных финансовых рынков государств-членов.

Общий финансовый рынок создаст условия для свободного движения финансовых услуг и капитала внутри ЕАЭС, обеспечит эффективную защиту инвесторов и потребителей финансовых услуг, расширит спектр этих услуг и их доступность для населения. Это повысит стабильность и конкурентоспособность отечественного финансового сектора с учетом взаимного допуска участников финансового рынка в ЕАЭС.

Наднациональный орган будет обеспечивать равный доступ на общий финансовый рынок всех государств-членов ЕАЭС, а также анализировать состояние финансовых рынков членов ЕАЭС и разрабатывать рекомендации по внедрению международных стандартов и принципов в сфере финансового рынка.

Его создание предусмотрено статьей 103 Договора о Евразийском экономическом союзе.

- Несет ли создание данного наднационального органа к потере суверенитета?

- Создание Наднационального органа не снижает роль регуляторов финансового рынка государств-членов ЕАЭС и национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС.

Мандат регуляторов финансового рынка государств-членов ЕАЭС и их независимость в вопросах денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, допуска участников финансового рынка, надзора за субъектами финансового рынка государств-членов ЕАЭС сохраняются. Данные положения будут закреплены в международном соглашении.

В этой связи, ни о каком снижении роли национальных регуляторов и потери независимости какого-либо государства речи быть не может. Равно как и планов по созданию единой валюты в странах ЕЭАС нет.

- Есть ли понимание, какие конкретные полномочия и функции будут у наднационального органа?

- Решением Высшего Евразийского экономического совета 1 октября 2019 года была утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

В документе сказано, что конкретные полномочия и функции наднационального органа, его организационная структура и иные вопросы деятельности наднационального органа определяются отдельным международным договором.

Сейчас регуляторы финансового рынка членов ЕАЭС обсуждают содержание этого договора.


Нацбанк Казахстана   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме