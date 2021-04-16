Какие полномочия будут у наднационального органа по регулированию финансового рынка стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Консультационного совета по валютной политике центробанков государств-членов ЕАЭС обсуждали полномочия наднационального органа по регулированию финансового рынка стран ЕАЭС. В чем необходимость данной организации, прокомментировал директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев, передает МИА «Казинформ».

- В настоящее время идет работа по формированию общего финансового рынка ЕАЭС, который позволит участникам финансовых рынков государств-членов ЕАЭС получить упрощенный доступ на рынки друг друга и увеличить глубину и охват национальных финансовых рынков государств-членов.

Общий финансовый рынок создаст условия для свободного движения финансовых услуг и капитала внутри ЕАЭС, обеспечит эффективную защиту инвесторов и потребителей финансовых услуг, расширит спектр этих услуг и их доступность для населения. Это повысит стабильность и конкурентоспособность отечественного финансового сектора с учетом взаимного допуска участников финансового рынка в ЕАЭС.

Наднациональный орган будет обеспечивать равный доступ на общий финансовый рынок всех государств-членов ЕАЭС, а также анализировать состояние финансовых рынков членов ЕАЭС и разрабатывать рекомендации по внедрению международных стандартов и принципов в сфере финансового рынка.

Его создание предусмотрено статьей 103 Договора о Евразийском экономическом союзе.

- Несет ли создание данного наднационального органа к потере суверенитета?

- Создание Наднационального органа не снижает роль регуляторов финансового рынка государств-членов ЕАЭС и национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС.

Мандат регуляторов финансового рынка государств-членов ЕАЭС и их независимость в вопросах денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, допуска участников финансового рынка, надзора за субъектами финансового рынка государств-членов ЕАЭС сохраняются. Данные положения будут закреплены в международном соглашении.

В этой связи, ни о каком снижении роли национальных регуляторов и потери независимости какого-либо государства речи быть не может. Равно как и планов по созданию единой валюты в странах ЕЭАС нет.

- Есть ли понимание, какие конкретные полномочия и функции будут у наднационального органа?

- Решением Высшего Евразийского экономического совета 1 октября 2019 года была утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

В документе сказано, что конкретные полномочия и функции наднационального органа, его организационная структура и иные вопросы деятельности наднационального органа определяются отдельным международным договором.

Сейчас регуляторы финансового рынка членов ЕАЭС обсуждают содержание этого договора.