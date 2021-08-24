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Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19

24 Августа 2021 17:53
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Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК рассказали о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Медицинские противопоказания определяются врачом при предварительном медицинском осмотре. Поэтому перед любой прививкой необходимо заполнить специальную анкету, после чего врач определит состояние здоровья вакцинируемого. При необходимости назначаются дополнительные обследования (анализы, исследования)», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос Казинформа.

Как заверили в ведомстве, в постановлении главного государственного санитарного врача РК перечень противопоказаний к вакцинации составлен в полном соответствии с инструкциями компаний-производителей вакцин.

«Медицинский отвод подразделяется на две группы – временную (проводится вакцинация после выздоровления заболевшего) и постоянную (хронические заболевания и ремиссия). Предоставление информации по каждому заболеванию не представляется возможным, так как в любом конкретном случае вид, стадия, тяжесть заболевания, осложнения, двойственность побочных эффектов определяются врачом», - говорится в ответе.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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