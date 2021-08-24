Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК рассказали о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинские противопоказания определяются врачом при предварительном медицинском осмотре. Поэтому перед любой прививкой необходимо заполнить специальную анкету, после чего врач определит состояние здоровья вакцинируемого. При необходимости назначаются дополнительные обследования (анализы, исследования)», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос Казинформа.

Как заверили в ведомстве, в постановлении главного государственного санитарного врача РК перечень противопоказаний к вакцинации составлен в полном соответствии с инструкциями компаний-производителей вакцин.

«Медицинский отвод подразделяется на две группы – временную (проводится вакцинация после выздоровления заболевшего) и постоянную (хронические заболевания и ремиссия). Предоставление информации по каждому заболеванию не представляется возможным, так как в любом конкретном случае вид, стадия, тяжесть заболевания, осложнения, двойственность побочных эффектов определяются врачом», - говорится в ответе.