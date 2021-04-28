Какие поезда будут ездить в направлении озера Алаколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК постоянно работает над подготовкой инфраструктуры к потоку туристов на озеро Алаколь. Об этом передает МИА «Казинформ».

Список железнодорожных маршрутов в направлении Алаколя:

№453/454 «Алматы-2 – Достык» (в летний период периодичностью 3 раза в неделю);

по маршруту «Алматы - Достык» в составе поезда №21/22 сообщением «Кызылорда-Семей» в летний период, периодичностью через день курсируют 8 прицепных вагонов;

№258/257 «Нур-Султан – Достык» в летний период периодичностью 2 раза в неделю;

№54/53 «Нур-Султан – Достык», периодичностью 2 раза в неделю;

6 прицепных вагонов в поезде №121/122 «Нур-Султан – Семей» в летний период, периодичностью через день.

с июня 2021 года планируется запуск нового пассажирского поезда сообщением «Алматы - Достык», с периодичностью 3 раза в неделю (10 вагонов).