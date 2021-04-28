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Какие поезда будут ездить в направлении озера Алаколь

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2021, 11:50
Какие поезда будут ездить в направлении озера Алаколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК постоянно работает над подготовкой инфраструктуры к потоку туристов на озеро Алаколь. Об этом передает МИА «Казинформ».

Список железнодорожных маршрутов в направлении Алаколя:
№453/454 «Алматы-2 – Достык» (в летний период периодичностью 3 раза в неделю);
по маршруту «Алматы - Достык» в составе поезда №21/22 сообщением «Кызылорда-Семей» в летний период, периодичностью через день курсируют 8 прицепных вагонов;
№258/257 «Нур-Султан – Достык» в летний период периодичностью 2 раза в неделю;
№54/53 «Нур-Султан – Достык», периодичностью 2 раза в неделю;
6 прицепных вагонов в поезде №121/122 «Нур-Султан – Семей» в летний период, периодичностью через день.
с июня 2021 года планируется запуск нового пассажирского поезда сообщением «Алматы - Достык», с периодичностью 3 раза в неделю (10 вагонов).


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