Какие платные парковки запустят с 1 марта в районах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Платные парковки с 1 марта запустят в районах Есиль, Сарыарка, Алматы и Байконыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Парковочные зоны, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, будут переведены в рабочий режим с администрированием.

Городские власти утвердили актуальный список платных парковок в Нур-Султане.

Платные парковочные зоны заработают в квадрате пр. Богенбай-батыра – Сарыарка – Республики – набережной реки Ишим. В квадрате ул. Кажимукана Мунайтпасова – пр. Магжана Жумабаева – пр. Бауыржана Момышулы – пр. Тауелсиздик. В районе Есиль обустроены парковочные зоны в квадрате улиц Сарайшык – Сыганак, проспектов Туран – Мангилик Ел. В районе Байконыр — на территории рынков Артем, Шапагат и Асем.

Парковочные карманы в данных квадратах укомплектованы необходимым для эксплуатации оборудованием. В частности, установлены соответствующие дорожные указатели, информационные щиты и паркоматы. Жители столицы могут заранееузнать о расположении платных парковок, ознакомиться с правилами стоянки автомобилей и способами оплаты.

«Основным признаком платной парковки является наличие комбинации знаков 5.15 — «Место стоянки» и 7.8 — «Платные услуги». Оплатить парковочное место необходимо в течение первых 30 минут с момента въезда на парковку. Для инвалидов и льготных категорий граждан при надлежащем оформлении документов парковка бесплатна. Подробная информация о правилах парковки размещена на сайте astanapark.kz», — сообщает пресс-служба ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Необходимость внедрения новых платных парковочных мест обусловлена высокой загруженностью автомобильных дорог столицы и, как следствие, ростом дорожно-транспортных происшествий. Акимат г. Нур-Султан и ТОО «Парковочное пространство Астаны» пришли к мировому соглашению, что платные парковочные места не будут оборудованы возле социальных объектов, таких как больницы, поликлиники, детские сады, школы и центры обслуживания населения.

Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны. По всем вопросам пользования платными парковками можно обратиться в сall-центр по номеру 8 800 080 2888 с 8:00 до 20:00 в рабочие дни.