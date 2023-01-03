Какие планы строят в самом спортивном регионе страны в 2023 году

3 Января 2023, 10:20

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Десятки спортивных площадок и несколько ФОКов планируют открыть в Карагандинской области. О планах на 2023 год самого спортивного региона страны расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинская область была признана самым спортивным регионом страны. И не зря. Область известна не только углем и промышленностью, но и знаменитыми спортсменами, которые прославились во всем мире. Среди них - Василий Жиров, Ирина Худорожкина, Андрей Мизуров, Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Дмитрий Карпов, Серик Елеуов, Эльмира Сыздыкова, Максим Раков, Ержан Шынкеев, Беймбет Канжанов, Жансай Смагулов, Ислам Бозбаев и многие другие. Список карагандинских спортсменов, ставших гордостью всей страны за 30 лет независимости, можно продолжать бесконечно. И сейчас их путь продолжают юные спортсмены региона. Ярким примером и гордостью не только Карагандинской области, но и страны в целом стал рекордсмен по настольному теннису Алан Курмангалиев. Его в этом году признали лучшим в номинации «Лучший спортсмен молодежного и юношеского состава».

В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области запланировано строительство нескольких объектов. В 2023 году в области появится 4 новых ФОКа: в поселке Ботакара Бухар-жырауского района на 320 мест, в селе им. Г. Мустафина Бухар-жырауского района на 320 мест, в поселке Топар Абайского района на 100 мест и в поселке Актас в пригороде Сарани.

Помимо этого в этом году в городах и районах области планируется установить 40 открытых спортивных площадок. Построят стадион в Каркаралинске и плавательный бассейн в селе Осакаровка.

Развитие национальных видов спорта также получит продолжение. В 2023 году будет организован и открыт спортивный клуб Карагандинской области по кокпару. На эти цели выделено финансирование в размере 80 млн тенге. В 2023 году будет открыт и презентован врачебно-физкультурный диспансер.

Но самое главное событие - это создание условий для занятия спортом особенными детьми и людьми с ограниченными возможностями.

Продолжится реализация единственного в республике проекта по обучению плаванию детей-аутистов. Планируется увеличение финансирования до 60 млн тенге. Десять тренеров прошли обучение и тренируют 90 детей в Караганде, Темиртау и Сарани. Этот проект будет продолжен и в 2023 году. Планируется увеличить количество занимающихся ребят на 60 человек, тренеров - на пять специалистов. В рамках государственного спортивного заказа в области работают секции по адаптивному таэквондо и шахматам, в которых тренируются 79 детей с ограниченными возможностями. В областной школе по инвалидному спорту развиваются 16 видов спорта. В ней занимаются 450 человек, 222 из них - дети. С ними работают 22 тренера.

Развитие спорта для людей с ограниченными возможностями в области дает свои плоды. В этом году четверо карагандинских спортсменов стали бронзовыми призерами по таэквондо на летних Сурдлимпийских играх в Бразилии. Десять медалей выиграли карагандинские пловцы на Кубке мира по параплаванию. На чемпионате Азии по армреслингу среди спортсменов-инвалидов Абдуакапов Канат завоевал два «серебра», а Ермаков Никита - две золотые награды, он также во второй раз стал чемпионом мира.

Призеры Сурдлимпийских игр в качестве поощрения получили премии акима области и им будут подарены однокомнатные квартиры. Более того, согласно постановлению акимата Карагандинской области, победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских игр, чемпионатов Азии и мира выплачивается ежемесячное денежное содержание.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области, обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек составляет 64,8%. Что же касается охвата граждан спортом, то более 430 тысяч карагандинцев занимаются физкультурой. В этой связи не отстают и показатели среди лиц с ограниченными возможностями. Почти 12% людей с инвалидностью привлечены к спорту. Среди молодежи тоже популярен спорт. Тому свидетельством цифры. Более 55 тысяч молодых карагандинцев от 14 до 18 лет охвачены спортом.

В регионе функционируют 1133 спортивные организации с охватом более 430 тысяч человек. Кроме того, в целях обеспечения досуга учащихся и подростков на местном уровне работают 39 спортивных школ с охватом более 28 тысяч человек (в том числе Школа высшего спортивного мастерства, Центр подготовки олимпийского резерва, Школа-интернат-колледж им. А. Молдагуловой, 14 детско-юношеских клубов физической подготовки, 87 детско-юношеских клубов, 4 542 спортивные секции в общеобразовательных школах и 288 секций в колледжах региона. Студенты вузов посещают 126 спортивных секций.

В развитии массового спорта в регионах большую роль играют инструкторы. В Карагандинской области 388 таких специалистов, в том числе, 143 в сельской местности, обучают будущих спортсменов. Однако есть и дефицит кадров. На сегодняшний день по области не хватает 42 спортивных инструктора, работа которых должна быть организована городскими и районными акиматами за счет собственных бюджетов.

И, конечно же, впереди у карагандинских спортсменов важнейшие цели - Азиатские игры и завоевание лицензий на летнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже. По итогам достижений в этом году у региона есть 28 кандидатов на участие в главных играх четырехлетия.