Какие пассажирские поезда запустят первыми в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах запуск пассажирских поездов будет осуществляться в три этапа. Об этом на онлайн-пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в период чрезвычайного положения было отменено курсирование 129 пар поездов. В соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны.

Запуск пассажирских поездов будет осуществляться в три этапа с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах», - заявил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как пояснил Жанибек Тайжанов, на первом этапе с 1 июня 2020 года возобновляется курсирование 54 пар поездов. Из них: пять «Тальго», 31 стандартный и 18 пригородных поездов.

«В том числе, по направлениям: из Нур-Султана – в Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавловск, Уральск, Жезказган, Кызылорда. Из Алматы – в Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай. Из Кызылорды – в Семей, Кокшетау, Петропавловск; из Костаная – в Караганду, Аркалык. Из Караганды – Жезказган, Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск, Мангистау – Актобе», - добавил Ж. Тайжанов.

Напомним, сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошла онлайн-пресс-конференция о запуске внутреннего транспортного сообщения и санитарно-карантинном контроле на транспорте.