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Какие партии популярнее у казахстанского электората - исследование

22 Октября 2020, 18:12
Какие партии популярнее у казахстанского электората - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Казахстанский исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») ведет мониторинг текущего рейтинга партий, которые могут принять участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента. Результатами электоральных исследований поделилась научный консультант «Қоғамдық пікір», кандидат социологических наук Ботагоз Ракишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт института.

Глава государства К.К.Токаев назначил дату выборов в Мажилис Парламента Республики Казахстан и маслихаты всех уровней на 10 января 2021 года, что означает, что в политической жизни страны в ближайший электоральный период будут происходить интересные события. Прежде всего, они будут связаны с тем, как партии будут выстраивать свои избирательные кампании, привлекать на свою сторону избирателей. За всем этим будут наблюдать и участвовать достаточно много людей, исследовательских организаций, в их числе и Исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение»). Наш Институт имеет многолетний опыт электоральных исследований и прогнозов, которые составляются с опорой на данные массовых опросов населения и экспертные оценки. Результаты опросов часто обсуждались на профессиональных площадках.
Сложно прогнозировать результаты выборов. В последние годы в ряде стран мира точность прогнозирования на выборах стала дискуссионным вопросом, в том числе и относительно методологии. В центр внимания средств массовой информации регулярно попадают результаты социологических опросов организаций, не сумевшие дать верный прогноз результатов электорального процесса.
Поскольку прогнозирование всегда сопряжено с высокими репутационными рисками, социологические компании предпочитают не браться за подобные прогнозы. Одним из примеров стал вынужденный шаг одной из известнейших компаний с мировым именем (летом 2015 г.), когда её специалисты заявили о своём решении не публиковать прогнозы по предстоящей предвыборной кампании 2016 года до официальной номинации кандидатов от партий. Не так давно, 1 октября на сайте BBC News вышла развернутая статья «Выборы в США: можно ли доверять соцопросам на этот раз», где подробно описан процесс голосования на президентских выборах 2016 года и прогнозы, основанные на социологических опросах. Американские исследователи по такому поводу любят шутить: «лучшая дата прогноза – день после выборов».
В тоже время эксперты во всем мире высоко оценивают роль прогнозов, их важность и необходимость, а именно в качестве демократизирующей – прогнозы привлекают внимание населения к политике, побуждают людей обращать внимание на программы кандидатов, проявлять интерес к выборам и участвовать в них.
Период выборов – для социологических компаний это возможность проверить свои гипотезы, отточить методы, протестировать интервьюерские сети, привлечь внимание СМИ – публиковать результаты опросов, обмениваться данными и мнениями с коллегами по профессиональному цеху, дискутировать на различных площадках. Поэтому мы вновь вступаем в динамичный период своей исследовательской работы, которую на самом деле ведем на постоянной основе, так как электоральный цикл начинается задолго до объявления официальной даты выборов и не завершается днем голосования.
В режиме социологического мониторинга нами замеряется текущий рейтинг партий, зарегистрированных и гипотетически могущих принять участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента. Выборка репрезентативная - 1200 респондентов. Опрос проводится во всех областях, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент [1] .
В рамках опросов июне и сентябре респондентам задавался вопрос: «Здесь перечислены зарегистрированные на данный момент партии, которые могут участвовать в парламентских выборах. Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, тогда за какую политическую партию из этого списка вы бы проголосовали?». Результаты приведены в таблице.

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В настоящее время завершается обработка данных замера, проведенного нами в октябре. Его результаты мы планируем опубликовать, как и последующие срезы электоральной динамики партийных рейтингов, а также данные по другим вопросам так или иначе связанным с мнением населения относительно выборов и общественно-политической, социально-экономической ситуации в нашей стране.

[1] Социологические опросы проводятся на собственные средства Института, опросы проводились в июне и сентябре 2020 года, сбор информации был проведен в виде интервью (face-to-face), было опрошено 1200 респондентов в каждом опрос, по репрезентативной выборке, погрешность составила +/- 2,82%


Политические партии   Выборы-2021  
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