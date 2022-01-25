Какие пациенты с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит ревакцинация населения от КВИ в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активно продолжается ревакцинация подлежащего населения, охват составил 37 %. За неделю отмечается рост темпов ревакцинации во всех регионах с 26 до 37%», - сказала Ажар Гиният.

Министр подчеркнула, что в первую очередь необходимо ревакцинировать лиц старше 60 лет.

«Так как в реанимации в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов, из них почти 60% это лица старше 60 лет», - пояснила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что на сегодня 1-м компонентом вакцины от КВИ привито более 9,7 млн. чел, вторым компонентом привито более 9 млн. человек. Охвачено 80,2% подлежащего взрослого населения, или 51 % от численности населения РК, первым компонентом и 76,4, и 47,3% вторым компонентом.