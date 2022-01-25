Какие пациенты с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит ревакцинация населения от КВИ в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Активно продолжается ревакцинация подлежащего населения, охват составил 37 %. За неделю отмечается рост темпов ревакцинации во всех регионах с 26 до 37%», - сказала Ажар Гиният.
Министр подчеркнула, что в первую очередь необходимо ревакцинировать лиц старше 60 лет.
«Так как в реанимации в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов, из них почти 60% это лица старше 60 лет», - пояснила Ажар Гиният.
Ранее сообщалось, что на сегодня 1-м компонентом вакцины от КВИ привито более 9,7 млн. чел, вторым компонентом привито более 9 млн. человек. Охвачено 80,2% подлежащего взрослого населения, или 51 % от численности населения РК, первым компонентом и 76,4, и 47,3% вторым компонентом.
- Нефтехимический комплекс планируют построить в Актау
- Об образовательном процессе в школах и вузах рассказала глава Минздрава РК
- Как будут развивать Атыраускую область
- Завод по глубокой переработке нефти планируют построить в ЗКО
- Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният
- Особую индустриальную зону планируют создать в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана